Her brekker den norske alpinstjernen ryggen: – Kommer meg nesten ikke ut av senga

Publisert: 06.07.18 09:58

ALPINT 2018-07-06T07:58:47Z

Det gikk ordentlig galt da Leif Kristian Nestvold-Haugen (30) var ute og syklet forrige tirsdag. Etter en real luftetur pådro han seg brudd i ryggen.

Men det kunne ha gått mye verre for den norske landslagsalpinisten da han ble kastet av terrengsykkelen sin i stor fart.

Nestvold-Haugen endte opp med et brudd i L1 , men må «bare» trene alternativt i fire til seks uker.

– Jeg skjønte at det kom til å gå som det kom til å gå, så jeg prøvde å lande på best mulig måte, slå salto fremover og lande på ryggen istedenfor på hodet. Det gikk så bra som det kunne ha gått, sier Nestvold-Haugen til VG, og forteller at han raskt merket at noe ikke var som det skulle etter fallet.

Det var TV 2 som først omtalte fallet som skjedde tirsdag, og fredag morgen, tre dager etter ulykken, merker bronsevinneren i storslalåm fra 2017 fortsatt smellen godt.

– Det verste er nå på morgenen, for skaden er mest muskulært. Det er stokk stivt, og jeg kommer meg nesten ikke ut av senga. Jeg er fortsatt ganske mørbanket, konstaterer Nestvold-Haugen.

Torsdag kveld publiserte han video av fallet på sin egen Instagram-konto , og siden har det rent inn med bekymrede og støttende meldinger.

– Jeg kjøpte meg Go Pro-kamera forrige helg, så du kan si jeg fikk valuta for pengene med en gang. Det ser jo brutalt og voldsomt ut, men jeg er i bedre stand enn det det ser ut som på filmen, beroliger Nestvold-Haugen.

Han kan ikke belaste ryggen på fire til seks uker og har fått forbud mot å ta knebøy. Men prognosene er lovende.

– Legene sier at det kommer til å gro og bli fint igjen, for alt av nerver og den delen av ryggen er intakt og fin. Jeg satser på at dette ikke har noe å si for den kommende sesongen, sier Nestvold-Haugen.

På tross av de fortsatte smertene, ser alpinstjernen lyst på situasjonen, men det er ikke alle som er like imponert over 30-åringen.

Nestvold-Haugen skulle egentlig hente kona og barnet på flyplassen i Værnes da han bestemte seg for å legge inn treningsturen tirsdag. Den endte med et luftig svev - og at han ble et kvarter forsinket til flyplassen.

– Kona var ikke helt fornøyd, og hun mener at jeg bør selge sykkelen. Hun synes det er nok risiko med alpint og at det er unødvendig å skade seg på sykkel. Men man kan jo ikke bare sitte inne heller, og jeg synes sykling er god trening, sier Nestvold-Haugen.