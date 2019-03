FRAKTET BORT: Ragnhild Mowinckel ble pakket inn og fraktet bort på båre. Foto: Eurosport

Mowinckel falt stygt på utfortrening: - Hun ble redd

Dagens utfortrening i verdenscupfinalen i Soldeu ble avbrutt da Ragnhild Mowinckel falt stygt og måtte bli fraktet ut på båre.

Publisert: 12.03.19 12:34 Oppdatert: 12.03.19 12:44







– Hun mistet balansen ut fra hoppet og landet feil, så falt hun derfra og inn i nettet, beskriver landslagssjef Tim Gfeller på telefon til VG.

Han sier at han er med Mowinckel og at hun nå har det bra, og at hun er ved bevissthet. Men noen informasjon om skadeomfanget er ikke kjent.

– Det kommer til å ta den stund før vi vet mer om skaden. Hun ble transportert til det medisinske senteret i dalen her, sier Gfeller, som er med landslaget i Andorra.

Etter å nylig ha snakket med henne, beskriver Gfeller at hun føler seg bra.

– Men du vet aldri. Hun ble litt redd, men det går bra med henne, sier landslagssjef Tim Gfeller.

Fjorårets sølvvinner i utfor i OL i Pyongchang fullførte mandagens trening på en ellevte plass, og har ikke hatt sin beste utforsesong. Femteplassen på VM-utforen i Åre er hennes beste plassering denne sesongen.

VG oppdaterer saken!