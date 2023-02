Mot sveitsisk utfor-sensasjon – Mowinckel og Vickhoff Lie skuffet

MERIBEL (VG) Jasmine Flury (29) gråt trolig litt av både glede og sjokk da hun skjønte at VM-gullet i utfor var i boks. De norske håpene var ikke i nærheten av medalje og hadde trolig dårligere forhold.

De antatt beste løperne har kjørt, men konkurransen pågår ennå. VG oppdaterer saken fortløpende.

Nærmest sveitsiske Flury var Nina Ortlieb fra Østerrike, kun marginale fire hundredeler bak. Corinne Suter, regjerende OL- og VM-mester, tok bronsen tolv hundredeler etter.

Da det gikk opp for Flury at gullet kom til å bli et faktum, rant tårene der hun satt i lederstolen i det franske solskinnet.

– En gigantisk VM-overraskelse, konstaterer Andreas Toft, Viaplay-kommentator, om Flury.

29-åringen fra Sveits hadde tidligere kjørt 113 renn i VM, OL og verdenscup. Kun to ganger har Jasmine Flury nådd pallen - begge ganger i verdenscupen: En 2. plass i utfor i fjor og en seier i super-G i 2017.

Ragnhild Mowinckel kjørte tregt på toppen og var ikke i nærheten av å blande seg inn i medaljekampen. Hun er foreløpig nummer 10 - 84 hundredeler bak Flury.

– Kjedelig. Det stemte ikke fra toppen og hun fikk ikke med farten hun skulle, sier Marius Arnesen, Viaplay-ekspert.

På senere startnummer kom Kaja Vickhoff Lie, som tok bronse i super-G, inn som nummer 13 - over sekundet bak Flury.

– Vi håpet på mer, men støtteapparatet og løperne hadde gjort en utrolig jobb i forkant for å bli klare, sier Gfeller.

Viaplays eksperter Kjetil Jansrud og Kjetil Andre Aamodt mente begge at forholdene trolig ble tregere utover i konkurransen.

– Det er frustrerende. Jeg vet ikke om solen varmer snøen, eller hva det er, sier Mowinckel til Viaplay.

– Det ser ut som noe endret seg. Det har nok litt med snøen å gjøre, så har det vært noe vind som har avtatt, sier Tim Gfeller, trener for Norge, til Viaplay.

NEDTUR: For storfavoritten Sofia Goggia.

Storfavoritten Sofia Goggia fra Italia hadde fire av seks utfor-seirer hittil i sesongen. Men lørdag gikk det helt galt. I målhenget ble hun disket etter at den ene skien gikk på feil side da hun kjørte nærmest gjennom en port.

I målområdet så italieneren helt tom ut av skuffelse.

– Kanskje var hun overtent, sier Marius Arnesen, Viaplay-ekspert.

PS1! Norge har kun en VM-medalje for kvinner i utfor: Sølv til Astrid Lødemel i 1993.

PS2! Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted imponerte på utfor-treningen lørdag. Søndag er det konkurranse.