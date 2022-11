Se Kristoffersen æreskjelle faren i ny dokumentar: − Aldri si sånt til meg igjen

Henrik Kristoffersen (28) glemte at han hadde mikrofon på og mistet besinnelsen i en hotellkrangel med far og trener Lars Kristoffersen (56). Nå har de blottlagt oppturer og nedturer på TV.

– Jeg har faktisk ikke sett det, innrømmer Henrik Kristoffersen i et intervju med VG fra et treningsopphold i St. Moritz i Sveits.

Han snakker om klippet du kan se øverst i saken.

Utøverens liv på reise mellom innbitte konkurranser er nå tilgjengelig for folket gjennom Viaplay-dokumentaren «Outsideren Henrik».

I videon får du komme inn i hodet på en av verdens fremste alpinister i det aller helligste – nemlig hendelsene som foregår utenfor TV-overføringene fra skibakken.

Mellom første og andre omgang i et slalåmrenn så gjelder det å få i seg næring og å justere det som ikke gikk som det skal, dersom man kvalifiserer seg til runde to.

Det var Henrik Kristoffersen nær i å mislykkes med i det velkjente alpint-mekkaet Kitzbühel i Østerrike i januar i år. Da var trener og pappa Lars Kristoffersen svært skuffet.

FØLGESVENN: Far Lars Kristoffersen (t.h) er alltid nær når Henrik kjører på ski eller opptrer i mediene.

Etter en periode med god kjøring i Kranjska Gora og Wengen, så møtte de veggen.

– Det er dårlig altså, fy f**n det det her er dårlig. Det hjelper ikke å henge med hodet og syns synd på seg selv, utbryter han i en scene fra mellom skibakken og Team Kristoffersens hotell.

Deretter klipper det til en seanse inne på rommet hvor kamera ikke er med, men lyden blir tatt opp.

– Aldri si en gang til at jeg har nykker. Det skal jeg ha meg frabedt, skriker Henrik – og slår i et bord.

– Du kan si hva du vil om at skikjøringen er dårlig, men det der skal jeg aldri høre igjen, fortsetter 28-åringen.

Kamera var ikke til stede, men han glemte at det hang en mikrofon på jakken.

– Pappa er ikke noe ja-menneske. Han har sine meninger og er sta. Det er en av grunnene til at han er med. Vi får et hardt bevis på det her, forteller Henrik.

Som så mange ganger før håndterte Rælingen-gutten andreomgangene godt, og han kjørte seg på fenomenalt vis opp til 3. plass.

FORTELLER: Henrik Kristoffersen deler hemmeligheter og historier fra sårbare punker i karrieren.

– Det var en knapp jeg ønsket å treffe. Jeg var fast bestemt på at det var den harde knappen jeg skulle trykke på her. Og på en eller annen måte virket det jo, han leverte jo på et annet nivå i andreomgangen, sier Lars Kristoffersen.

Sønnen har siden gjennombruddet gjentatt flere ganger hvor viktig faren har vært for de enormt sterke resultatene han har hatt i verdenscupen, VM og OL.

– Hvordan tror dere reaksjonene blir på det man får se i dokumentaren?

– Det blir nok delte meninger. Jeg tror ikke på noen som blir likt av alle. Alle kommer ikke til å like dette, det er helt greit. Hvis du sier du liker alle, så ljuger du til noen, sier Henrik Kristoffersen.

– Hva kan folk si? Det er kanskje noen utlendinger som kan ha meninger om oss, fordi de har gjort det bedre. Men per dags dato er det ingen nordmenn som har gjort det bedre i slalåm og storslalåm. Så det går ikke an å angripe vår metode, sier Henrik.

– Meningen er å fortelle hva som ligger bak. Drivkraften er utvikling og mestring. Engasjementet er en del av det, når man er så heldig å være en av de få som får leve av dette her. Det handler i bunn og grunn om å prøve å få til noe, fortsetter Lars.

Han håper noen får en bedre opplevelse av et skirenn gjennom det de får se i dokumentaren og at det er bra for sporten.

Henrik Kristoffersen sesongåpnet med en finfin 3. plass i Sölden under nytt skimerke. Sesongen fortsetter i finske Levi 19. november.