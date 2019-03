VITNET FREDAG: Her er skipresident Erik Røste i vitneboksen, mens Henrik Kristoffersen lyttet i bakgrunnen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Røste brukte Bjørgen-sitat for å forsvare Red Bull-nei

OSLO TINGRETT (VG) Skipresident Erik Røste (58) stemte selv nei til å la Henrik Kristoffersen (24) få bytte ut Telenor med Red Bull på hjelmen. Det mener han var en helt riktig avgjørelse.

Det poengterte Røste da han entret vitneboksen i sal 250 i Oslo tingrett fredag formiddag.

Det er nettopp det at skistyret sa nei til Henrik Kristoffersen 1. november 2016 som er foranledningen for at partene møtes i retten i disse dager. Skiforbundet mener de eier reklameplassen på hjelmen, og at denne er solgt til Telenor.

– Jeg har i ettertid fått henvendelser fra andre sponsorer som sier at “på grunn av det vedtaket, så kan vi stole på dere”. Så det var en riktig avgjørelse for skiforbundet på både lang og kort sikt. Det er jeg overbevist om, sa Røste.

I skistyret var han én av ti som stemte mot en Red Bull-løsning som etter alle solemerker hadde medført mange millioner kroner ekstra til både Norges skiforbund og Henrik Kristoffersen. Kun daværende leder i alpinkomiteen, Trond Olsen, stemte for.

Røste erkjenner at økonomi ble diskutert, men mener det ikke var et hovedtema. I stedet ga han i dag to årsaker til at han stemte mot:

Et såkalt landslagsmodell-utvalg hadde i nesten et år drøftet ulike modeller for fremtiden. Røste ville ikke fravike prinsippene ved første anledning etter at utvalget hadde kommet med sin anbefaling. Røste ønsket ikke å sette en viktig sponsor i en vanskelig situasjon der man ble nødt til å reforhandle en eksisterende avtale. Han fryktet for signaleffekten.

Skipresidenten brukte mye tid på å snakke om organiseringen av norsk skisport i sitt vitnemål. Mens familien Kristoffersen ikke kjenner seg igjen i den historiefortellingen skiforbundet kommer med, og mener at de knapt har sett noe til forbundet før Kristoffersen ble virkelig god, så snakker Røste om hvordan forbundet er til for klubbene på grasrotnivå.

– Det går bra i norsk idrett, også uten Red Bull. Landslagsmodellen bygger på det helt enkle prinsippet, men som tydeligvis er vanskelig å forstå for utlendingene: Det er fellesskapet som bygger de gode individuelle utøverne, sa Røste.

Deretter fortsatte han i samme åndedrag:

– Marit Bjørgen sa det godt: Det er vi som er de største stjernene og mest attraktive for samarbeidspartnerne. Men det er viktig å ikke glemme at kua har vært kalv.

Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, tok tak i dette da han fikk ordet:

– Du nevnte en ku og kalv-metafor. Men da Henrik var kalv, hvilken melk fikk han av kua?

– Det kan jeg ikke gå detaljert inn på, for det kjenner jeg ikke til. Men det er ulike veier opp til målet. Henrik har hatt en rask kurve inn i verdenseliten. Noen gjør det, men det er ikke regelen. Det er unntaket. De fleste bruker lenger tid, og det er hva systemet vårt er bygd opp for, sa Røste.

– Denne saken gjelder ikke penger: Henrik har sagt han kan gi alle pengene til NSF. Hvorfor kan du ikke gi ham det han ber om?

– Det er to grunner: Vi er opptatt av å verne om markedsrettigheter og våre samarbeidspartnere. Skistyret er satt til å forvalte skiforbundet også på lang sikt. Og så er det viktig at vi aldri har nektet ham en avtale med Red Bull (Kristoffersen har Red Bull-avtale som gjelder drikkeflaske), men avtale på hjelmen, svarte skipresidenten.

22.03.19 13:54