Braathens Kristoffersen-stikk etter seieren: − Målet er ikke like bra karriere som Henrik, men bedre

Lucas Braathen (20) blir spådd en stor karriere etter sin første verdenscupseier. Men Henrik Kristoffersen mener den første seieren er den enkleste. Braatens svar tilbake er at han vil bli større enn lagkameraten.

– Jadda! ropte Lucas Braathen og slo seg på brystet da han kjørte inn til ledelse fra sin 6. plass i Sölden, fem hundredeler foran Marco Odermatt i 2. omgang.

Og følelsesutbruddet var bare starten på festen.

Kjører etter kjører, inkludert storheter som Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen, klarte ikke å hamle opp med 20-åringen Braathen, som til slutt vant verdenscupåpningen i storslalåm.

– Det er vikinggener blandet med sambarytmer, som gir skikkelig dynamitt, sier lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen til VG om lagkameraten, som er halvt brasiliansk, etter seieren.

Selv var han stolt av å være første kjører med brasiliansk bakgrunn, gjennom å ha en brasiliansk mor, som vinner et verdenscuprenn.

– Det er jeg veldig stolt av og det er utrolig kult. Jeg må hilse tilbake til familien i Brasil. Det er sykt fett. Jeg håper det gir littsøkelys på skisporten i Brasil og introduserer dem for sporten, sier Braathen som vet at familien i Brasil satt oppe gjennom natten og så rennet.

Og de har trolig mer i vente. I fjor omtalte han seg som «den neste» etter at han imponerte i slalåmrennet i Kitzbühel. Og nettopp holdningen til unggutten gjør at tidligere verdensmester i slalåm, Tom Stiansen, tror Braathen får en imponerende karriere.

– Det er ikke mange som har vunnet verdenscuprenn som tyveåring. Han er i et meget celebert selskap, sier Stiansen og nevner flere av tidenes alpinister.

– Henrik er den beste vi har hatt de siste årene. Men Braathen sa i et intervju i Kitzbühel i fjor at «jeg er den neste» og han mente det han sa. Jeg tror han sikkert får en like fantastisk karriere som det Henrik har hatt, sier Stiansen til VG.

ENORM GLEDE: Lucas Braathen etter seieren i verdenscupåpningen i Sölden. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Kristoffersen, som ble nummer fem i Sölden, påpeker at han selv har 21 seire og over 60 pallplasser og nevner flere andre som er i samme liga og at det er lang vei frem for Braathen. Han mener det å følge opp triumfen er langt tøffere.

– For min del er egentlig den første seieren den letteste. Det er ingen som forventer noe. Når vært så pallen så mye som Pinturault og Hirscher så blir det en forventning om å gjøre det i hvert renn. Overgangen til å begynne å vinne mange renn er en helt annen sak. Det var en helt annen sak for meg da jeg vant mitt første renn i Schladming i 2014. Men bare han kan styre det selv, sier Kristoffersen til VG på pressekonferansen etter rennet.

– Det er første seier og første pallplass. Det er langt igjen til Hirscher og Pinturault og 61 pallplasser der jeg er. Uansett han starter tidlig og er tidlig utviklet også, sier Kristoffersen.

Men til dette gir Braathen svar på tiltale:

– Måleter ikke ha like bra karriere som Henrik, men bedre, sier Braathen på spørsmål fra VG.

– Tror du det er en uttalelse som irriterer Henrik?

– Det er sannheten som må bli sagt. Målet er ikke å bli nest best. Jeg er her for å bli best.

Det er ikke småtterier Braathen sammenlignes med. Henrik Kristoffersen har vunnet VM-gull i storslalåm, OL-medalje i slalåm som tenåring og dominert i slalåm på nivå med storheter som Alberto Tomba og Ingemar Stenmark, tilbake i 2016-sesongen. Det fikk Stenmark til å si at Kristoffersen var det største talentet han hadde sett.

Stiansen mener det spesielt er Braathens uredde holdning overfor løyper og konkurrenter som gjør at han skiller seg ut. Han er overbevist om at seieren ikke er noe blaff fra Braathens side.

– Det er noe utrolig rått og frekt over det. Det er bare å opprettholde mangelen på respekt for løypene og konkurrentene. Det ikke å tenke for mye er en stor fordel i alpint. Jeg tror ikke han gjør det. Det at han følger opp gjennombruddssesongen med dette sier mye om hans fremtid, sier Stiansen som påpeker at mange klarer enkelte toppresultater, men deretter sliter med å forbli jevne i toppen.

På spørsmål om Braatens selvtillit svarer Kristoffersen:

– Han har i alle fall større selvtillit enn etter at jeg vant første rennet, sier Kristoffersen.

Publisert: 18.10.20 kl. 14:15 Oppdatert: 18.10.20 kl. 16:44