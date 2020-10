FØRSTE TRIUMF: VANT: Lucas Braathen vant verdenscuprennet i Sölden storslalåm. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Braathen vant verdenscupåpningen: − Ikke til å tro

Lucas Braathen (20) vant verdenscupåpningen i Sölden og tok sin første verdenscupseier i karrieren.

– Jadda! ropte Lucas Braathen og slo seg på brystet da han kjørte inn til ledelse fra sin 6. plass, fem hundredeler foran Marco Odermatt i 2. omgang.

Men det var svært jevnt oppover på listen etter første omgang og det var bare 24 hundredeler opp til Gino Caviezel som ledet etter første omgang. Dermed var det muligheter for å klatre mot pallplass for nordmannen. Og følelsesutbruddet etter at han kjørte inn til ledelse var bare starten på festen.

Kjører etter kjører, inkludert storheter som Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen, klarte ikke å hamle opp med 20-åringen Braathen, som klatret på resultatlisten.

Og til slutt var det bare sveitseren Caviezel igjen på toppen som kunne stoppe Braathens seier. Men heller ikke han klarte å slå nordmannens sterke kjøring. Dermed ble det første seier noensinne for det nye stjerneskuddet i norsk alpint, Braathen, i verdenscupåpningen i storslalåm.

– Jeg visste at jeg var kapabel til pallplass. Seier i første renn i sesongen er ikke til å tro, sier Braathen i intervjuet med FIS etter seieren.

Han understreket at han er sterk mentalt og var i stand til å prestere godt. Han omtalte seg også som «den neste» da han imponerte i Kitzbühel sist sesong. I fjor tok han 284 poeng i verdenscupen. Med søndagens seier har han allerede sikret seg 100 poeng.

Og flere lot seg imponere av unggutten og tror triumfen i Østerrike bare er starten på en stor karriere. Han kjørte inn til 4.plass i slalåmrennet i Kitzbühel sist vinter, men seieren er et langt steg videre i karrieren.

– Helt fantastisk. Det er så ren idrettsglede, sier TV 2 ekspert Nina Haver-Løseth på TV-sendingen.

Hun mente Braathen fant en ren linje fra start og spesielt hvordan han løste henget imponerte den tidligere verdenscupvinneren i slalåm.

– Det virker som han bruker hver trening til å forbedre seg. Dette er bare begynnelsen vil jeg tro, sier den tidligere alpinisten.

5. PLASS: Henrik Kristoffersen underveis i 1. omgangen der han kjørte inn til tredje beste tid. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Tre nordmenn lå innenfor topp ti før finaleomgangen i storslalåmrennet i Sölden, Det var duket for spenning med Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen og Leif Kristian Nestvold Haugen ,da rennet skulle avgjøres søndag formiddag, i det som er den årlige premiefesten til alpinverdenscupen. Aller best an lå Henrik Kristoffersen som kun hadde ti hundredeler opp til leder Gino Caviezel.

Leif Kristian Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen fulgte også opp med topp 10-plassering. Nestvold-Haugen så meget sterk ut i starten av 2. omgang og ledet med sekundet til franske Thibaut Favrot. Men nordmannen mistet mye tid nedover, selv om han kjørte inn til ledelse.

Men den mistet han fort til Marco Odermatt som på direkten tok over ledelsen 99 hundredeler foran nordmannen. Til slutt endte Nestvold-Haugen på 8. plass.

Henrik Kristoffersen kom på sin side defensiven i 2. omgang og kjørte til slutt inn på 5. plass, 56 hundredeler bak Braathen.

