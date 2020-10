FOREVIGET: Lindsey Vonn går i rette med de som kritiserer henne for å være den hun er. Bildet er fra da den tidligere stjernealpinisten kom til premieren av HBO-dokumentaren «Lindsey Vonn: Den siste sesongen». Foto: Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alpinstjernen: Såret av kroppskritikk

Lindsey Vonn (36) - en av tidens mest suksessrike skikjørere - slår tilbake mot nedsettende kroppskommentarer til bilder hun har publisert av seg selv i sosiale medier.

Nå nettopp

– Jeg innrømmer at det noen ganger sårer meg, konkluderer Lindsey Vonn i en lengre tekst hun har publisert i den sosiale mediekanalen Instagram.

Den har hun brukt flittig etter at hun la opp som toppidrettsutøver for halvannet år siden. Lindsey Vonn har to millioner «følgere» på Instagram.

Den siste tiden har hun publisert en rekke ferie- og treningsbilder av seg selv, og noen sammen med sin forlovede, den profesjonelle ishockeyspilleren P.K. Subban. Hun har tidligere hatt et forhold til golfstjernen Tiger Woods. NHL-backen Subban og Vonn har i løpet av pandemitiden også fått stor oppmerksomhet for sin opptreden i spesialkanalen «Tub Time» (badekartid) på Instagram.

les også Stjerneparet badekar-chatter med fansen

Det siste Instagram-bildet er av Lindsey Vonn i bikini, og i en båt. Det er et «feriebilde». Vonn er fotografert med ryggen mot kamera, slik at hennes kraftige lårmuskulatur synes godt. Det samme gjør cellulitter nedenfor Vonns bikinibukse.

Det er åpenbart gjort helt bevisst, for å understreke poenget i «noen ganger sårer meg»-teksten. Den har etter at hun gjorde den offentlig fredag, fått over 250.000 «likes».

– Jeg har i det siste publisert en del badedraktbilder. Noe som er mer skremmende enn det kan se ut til å være. Selv som utøver kommer det nådeløse kommentarer og mediesaker som river kroppen min i filler, og jeg innrømmer at det noen ganger sårer meg, skriver Lindsey Vonn innledningsvis.

les også Vonn hedret av Stenmark – skal feste med Aksel Lund Svindal

Lindsey Vonn - som blant annet har 43 verdenscupseirer i utfor og 28 i Super-G - tilføyer at hun er et vanlig menneske, og at hun noen ganger «slurver»; maven legger seg i folder, «cellulittene kommer til syne på rumpa mi», hun fyller ikke ut bikinitoppen slik hun burde.

– Men det er alltid slik at jeg husker hvordan kroppen min har hjulpet meg til å oppnå fantastiske ting i livet og jeg er stolt over hvor sterk jeg er, skriver OL-gullvinneren i utfor.

les også Lindsey Vonn krever fengselsstraff for politiet

Lindsey Vonn sier at hun trives utmerket med ikke å være av typen «størrelse null», og lover «dere alle» at hun aldri redigerer bildene av seg selv i Photoshop, for å forskjønne utseendet. Lindsey Vonn understreker også at hun aldri har utsatt kroppen sin for plastisk kirurgi.

les også Forlovet Vonn fridde i julen

– Ingen botox, ingen fillers, ingen minikirurgi. Bokstavelig talt ingenting. Jeg er hundre prosent naturlig og hundre prosent Lindsey, skriver hun.

Til avslutning av Instagram-posten oppfordrer hun en hver som er selvkritisk og misfornøyd med hvordan de «fremstår», til å være sterke, sunne og å være glad i seg selv.

– Uansett hva «haterne» sier, skriver Lindsey Vonn - som mener det er viktig fortsatt å dyrke «kroppspositivitet».

Publisert: 24.10.20 kl. 11:40