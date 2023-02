1 / 5 Henrik Kristoffersen. forrige neste fullskjerm

Kristoffersen tok VM-gull etter spinnvill opphenting

COURCHEVEL/OSLO (VG) Henrik Kristoffersen (28) var nesten hektet av etter første omgang. Så snudde alt - mye takket være en tysk trener.

Kristoffersen tok sitt første VM-gull i slalåm noensinne. Han skjønte ingenting i målområdet, der han sto og tok seg til hodet etter at gullet var i boks.

Gresk-amerikanske AJ Ginnis tok et smått sensasjonelt sølv.

Henrik Kristoffersen lå på en meget skuffende 16. plass etter første omgang, 91 hundredeler bak Manuel Feller.

Men han var et eneste stort glis etter at den tyske treneren og løypestikkeren Bernd Brunner hadde vært på jobb mellom omgangene.

– I løpet av mine 24 år som skikjører har jeg ikke sett mer traversert sving enn i de første seks portene, uttalte Henrik Kristoffersen til Viaplay.

– Dette jevner ut alt, meldte han.

Han dro parallell til OL i 2014, der han ble tidenes yngste mannlige alpinist som tok medalje etter å ha klatret fra 15. til 3. plass.

– Den løypa her, den er satt for Henrik Kristoffersen, sa Nina Haver-Løseth på NRK før 2. omgang startet.

– Hva har han tenkt her?

– I mine øyne har han kanskje ikke helt tenkt, han har bare satt.

Tyske Linus Strasser, som var nummer fire etter første omgang, var blant dem som ikke klarte å måle seg med Kristoffersen i den vanskelige løypa.

Kristoffersen har hele 23 verdenscupseire i slalåm og vant kula i verdenscupen i 15/16, 19/20 og 21/22 – men han hadde ikke slalåm-gull i hverken VM eller OL.

Nå har han det.

VM-debutant Lucas Braathen lå på delt 2. plass med den gresk-amerikanske overraskelsen AJ Ginnis etter første omgang.

Duoen var 13 hundredeler bak Manuel Feller, som jaktet Østerrikes første gull i årets mesterskap.

Braathen jaktet det helt store, og kjørte best av alle, men en feil ødela.

Lucas Braathen

Bare 17 dager etter at han ble operert for blindtarmsbetennelse, kjempet 22-åringen fra Bærums Skiklub om VM-gull i slalåm.

Regjerende mester Sebastian Foss Solevåg lå på 5. plass etter første omgang, og måtte hente 35 hundredeler for å kopiere bedriften fra Cortina i 2021.

– For et publikum her i Courchevel! Det er sykt fett å være tilbake der jeg hører hjemme, sa Lucas Braathen etter første omgang.