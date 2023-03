Sejersted nærmer seg en sensasjonell verdenscupseier i Aspen

Adrian Smiseth Sejersted (28) har aldri vunnet et verdenscuprenn - men i amerikanske Aspen er han i ferd med å overraske alle.

Rennet pågår - saken oppdateres

Som aller første løper kastet Adrian Smiseth Sejersted seg ned utforbakken i Aspen, og leverte en kruttsterk ledertid med 1.31,24.

Den tiden har foreløpig ingen klart å slå, hverken Aleksander Aamodt Kilde eller verdensmester Marco Odermatt.

Sejersted har to pallplasser i Super-G fra før, men ingen i utfor. Denne sesongen har han en femteplass i Kitzbühel som sitt best utfor-resultat. Kun fire ganger har Sejersted vært blant de ti beste i et utfor-renn.

JUBEL: Sejersted har levert et kruttsterkt løp i Aspen.