Sniktitt på Aksel Lund Svindal-filmen: − Blir noen tårer

I januar kommer filmen om Aksel Lund Svindal (37). Den medievante tidligere superalpinisten slipper folket tettere på enn noen gang.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i filmen. På mange måter mye mer enn det jeg føler gjennom mediene ellers. Dette skyldes nok mye at regissørene har vært mye tettere på og fått bli med på innsiden i situasjoner som vanligvis er veldig private, sier Lund Svindal til VG.

Han la opp i januar 2019 og har siden fortsatt livet han begynte på ved siden av karrieren, som en businessmann. Nå skrus tiden tilbake og han får oppleve sine opp- og nedturer på ny – i en kinofilm.

– Mitt ønske er at seerne virkelig skal føle hvordan det er å være en del av alpinlandslaget, både samholdet og jobben som legges ned. Vi vil også ta dem med på utforstart slik at de kan kjenne på nervene i en konkurransesituasjon.

– Det er fint for Aksel at dette er en film som kommer av at noen (Field Productions jour.anm) har fulgt oss over lengre tid. Det kunne virket litt stormannsgalt å lage film med seg selv som hovedperson. Men her så de, etter å ha vært tett på oss lenge, at det var potensial for en ordentlig spennende historie, sier venn og tidligere lagkamerat Kjetil Jansrud, som naturligvis medvirker i filmen han ennå ikke har sett.

TEAMET BAK: Aksel Lund Svindal (i midten) sier filmprosjektet kun kunne kommet til fordi han har tillit til produksjonen. Filmen er regissert av Filip Christensen (t.v.) og Even Sigstad. Foto: Heiko Junge

Unikt

Lund Svindal er, i tillegg til å være en av historiens beste alpinister med to OL-gull, ett sølv og én bronse pluss 5 VM-gull, også en dreven frikjører. Han har hatt flere opptredener i Field sine filmer, senest i Supervention 2. Tilliten til produksjonen var avgjørende for prosjektet. Det påpeker også Jansrud.

– Jeg skal ikke sparke i noen retning, men jeg mener at dersom NRK gjør en serie og følger utøvere litt her og der, så kan man i noen grad velge ut hva som blir med og ikke. Her kan jeg love at man er tett på dramatikken, men også med et glimt i øyet.

Det lovnaden deler regissørene. I 2015 begynte de for gradvis filmingen, og forsto et år senere, i 2016 i Kitzbühel – da karrieren var i fare – at her var det et stort potensial for en lengre dokumentar.

MESTER: Her står Aksel Lund Svindal (i midten) med beviset på at han klarte det utrolige. Comebacket etter skaden i Kitzbühel 2016, og operasjon i menisken i 2017 endte med OL-gull i utfor i 2017. Med Kjetil Jansrud (t.v.) og Beat Feuz, fra Sveits. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Innblikk i kulissene

– Vi så også tidlig at det var noe ufortalt og rørende ved familien Svindal, en sterk historie om hvor mye en aktivitet kan bety, hvordan idrett binder en liten flokk sammen, sier Even Sigstad, én av to regissører i Field Productions.

De trekker foreløpig ut disse høydepunktene.

– Da Aksel opererte kneet på Oslo legevakt januar 2017 spurte jeg han rett etter operasjonen om vi fikk se tidenes comeback i OL 2018, og vi lo godt begge to, det virket ganske usannsynlig. Men, for en fyr som Aksel var det selvfølgelig ikke det, sier kompanjong Filip Christensen, om veien til det utrolige OL-gullet i utfor i Pyeongchang.

– Det var spesielle dager i Kitzbühel 2019, da Aksel bestemte seg for å legge opp. Vi satt i leiligheten hans nesten en hel dag, han var taus og grublet på hva han skulle gjøre, men vi skjønte at det var noe på gang – noe filmen klarer å gjenspeile. Selv om vi ante hva som kom, ble det først virkelig da han ikledd smoking entret scenen under et stort arrangement og la opp «på direkten». Det var utrolig sterkt, og merkelig, da ble det noen tårer, avslutter han.

Filmen blir å se på norske kinoer fra 29. januar.