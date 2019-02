ENDELIG: Henrik Kristoffersen slo Marcel Hirscher (t.v) for første gang denne sesongen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Kristoffersen om rivalens Hirschers sykdom: − Bare tull

ÅRE (VG) Henrik Kristoffersen (24) mener Marcel Hirscher (29) skaper seg når han snakker om sykdom før VM-helgen i Åre.

Henrik Kristoffersen gikk inn i VM uten én eneste verdenscupseier denne sesongen. Gang på gang har han måttet se sin argeste konkurrent, Marcel Hirscher fra Østerrike, være marginene bedre.

Sistnevnte har på sin vunnet ti ganger i 2018–2019-sesongen.

Men før VM kom meldingene om at 29-åringen med 2 OL- og 6 VM-gull fra før, sliter med sykdom.

– Det der er bare tull, smeller det fra Henrik Kristoffersen da VG spør om han tror Hirscher preges av det.

Kristoffersens smiler og er i godt humør. Han har akkurat vunnet sitt første VM-gull, og akkurat nå er han kongen.

Søndag kan han bli den tredje nordmannen i historien som tar en dobbel, altså vinner både storslalåm og slalåm. Slalåmen søndag starter 11.00 og vises på NRK.

– Er du favoritt?

– Nei, det er Hirscher og «Pinten» (Alexis Pinturault, Frankrike) og sikkert noen flere før meg. Sånn har det jo sett ut denne sesongen.

Kristoffersen spøkte med sykdommen

Etter rennet fredag var sølvvinner Hirscher inne til en kort pressekonferanse, som er obligatorisk for medaljevinnerne under mesterskapet.

Da fikk han naturligvis mange spørsmål om han følte seg preget av sykdommen. Likevel var han bare 20 hundredeler bak nordmannen.

– Det føltes greit under kjøringen, men dere hører at det ikke er helt bra, sa han.

Da Kristoffersen passerte pressesonen etter å ha fått sin medalje, spøkte han med sykdoms-snakket, og imiterte hoste-bevegelser mens han smilte stolt over sin egen prestasjon.

Gjorde de siste forberedelsene

Lørdag formiddag var begge på slalåmtrening og så klare ut for VMs store avslutningsdag.

Hirscher hostet og harket i bunn av bakken, men så ikke ut til å bære stort preg i kjøringen.

Det ligger an til å bli et skikkelig stjernemøte, og en intens kamp mot klokka for å komme raskest ned - og bli VMs siste konge i 2019.

– Slalåmgullet er fullt mulig å ta for Henrik, sier Kjetil André Aamodt til VG – han kalte storslalåmgullet «en helt rå prestasjon – imponerende under vanskelige forhold». Selv vil ikke Henrik Kristoffersen fokusere på sin historiske mulighet i VM-avslutningen.

– Det går ikke an å tenke sånn. En må tenke på det en skal gjøre i stedet og ikke på resultatet. Kjedelig, men det er det som funker, sier hovedaktøren selv.

PS: Slalåm 1. omgang går 11:00, med finaleomgangen 14:30 søndag.