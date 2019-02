TO FINGERBRUDD: Kjetil Jansrud under verdenscuprennene i Kitzbühel. De måtte han se fra tribuneplass etter å ha skadet seg på trening. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Jansrud kjører super-G i VM

ALPINT 2019-02-05T16:32:53Z

ÅRE (VG) Kjetil Jansrud (33) stiller til start på onsdagens super-G i VM i Åre.

Publisert: 05.02.19 17:32 Oppdatert: 05.02.19 17:44

Det bekrefter Norges Skiforbund i en melding sendt medier på plass i Åre tirsdag kveld.

Det var på trening før Kitzbühel-utforen for nøyaktig to uker siden at Vinstra-gutten tok seg for med hånda i løypa og pådro seg to brudd i den venstre hånda.

Egentlig skal skaden ta seks uker å gro, men 33-åringen ønsker å presse gjennom et konkurranseforsøk grunnet VM.

Onsdag er det super-G for herrer i VM. Norge stiller med Svindal, Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted.

– Hånden er fortsatt ganske hoven, men vi får se an situasjonen. Vi har ikke så mange dager på å finne ut av det. Det ser bra ut fra mitt perspektiv, men jeg tar en avgjørelse sammen med det medisinske apparatet, sa Jansrud på mandagens pressekonferanse.

– Et visst handikap vil jeg nok uansett ha, la han til.

VG spurte OL-gullvinneren fra Super-G i Sotsji i 2014 om smertene kunne trosses.

– Det er jo en risk at jeg kan slå opp skaden, og så må jeg takle smerten. Hvis noen gir meg sjansen til å starte, selv om jeg kanskje mister noen prosent, så vil jeg heller det enn ikke å starte i det hele tatt, sa Jansrud som kommer til å «teipe» hånden fast til staven under konkurransen.

Konkurransen går onsdag 12:30.

I dagens Super-G for jentene var Ragnhild Mowinckel uvenn med hundredelene, og måtte ta til takke med en sjetteplass .

