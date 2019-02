Vonn kjørte ut – Shiffrin kan skrive alpinhistorie

ALPINT

ÅRE (VG) To amerikanere markerte seg på hver sin måte på alpin-VMs første dag: Mikaela Shiffrin (23) sprenger nye grenser og kan ta gull i mesterskapsdebuten i super-G. Lagvenninne Lindsey Vonn (34) forsvant rett ut.

Publisert: 05.02.19 13:11 Oppdatert: 05.02.19 13:33

Shiffrin var blant favorittene, til tross for at hun først denne sesongen også har begynt å satse i fartsdisiplinen etter lang tids dominans i slalåm og storslalåm. Hverken forventninger eller nybegynnernerver så ut til å plage 23-åringen fra Colorado – som leder super-G-rennet med to hundredeler etter at de antatt beste har kjørt.

Shiffrin kan dermed bli mesterskapets store stjerne

Like bra gikk det ikke for Lindsey Vonn. I likhet med Aksel Lund Svindal gir alpindronningen seg etter Åre-VM. Hennes vanvittige, men skadeplagede karriere med blant annet 82 rennseirer og fire sammenlagttriumfer i verdenscupen avsluttes i Sverige. Mesterskapsforbannelsen kan dessuten hjemsøke henne igjen:

Hun gikk skikkelig på trynet tidlig i super-G-rennet, som dermed måtte midlertidig avbrytes.

Vonn reiste seg riktignok etter en sjekk og kjørte ned løypa for egen maskin til stor jubel. Planen har vært at VM-utforen senere i uken skal bli hennes aller siste renn på toppnivå. Også i Schladming-VM for fire år siden røk Vonn ut på mesterskapets åpningsdag, da med en brutal kneskade.

Norske Ragnhild Mowinckel ligger foreløpig som nummer seks. 26-åringen fra Molde hadde to grønne tider målt mot da ledende Sofia Goggia (trolig sølv), men fikk fjerdeplassen klasket i fjeset da hun passerte mållinjen etter noen feil mot slutten. Kort tid senere smalt Shiffrin ut i den særdeles korte Åre-løypa, der kjørerne gikk fra null til hundre på syv sekunder i starthenget og den totale kjøretiden ikke varte lengre enn ett drøyt minutt. Ingen var raskere enn amerikaneren.

– Sånn er det. Det er det beste jeg fikk til i dag. Jeg visste det ville bli et rotterace, der små feil gir store utslag, vurderer Mowinckel overfor NRK.