Bilder som dette kan bergta en hel verden om det blir VM i Narvik. Foto: JAN-ARNE PETTERSEN

Narvik er Norges VM-kandidat: Smart og spektakulært!

ALPINT 2018-11-19T19:09:53Z

Prosjektledelsen i Narvik nektet konsekvent å argumentere med at «nå er det Nord-Norges tur». De ville vinne fordi søknaden var best. Det var en klok strategi.

kommentar

Publisert: 19.11.18 20:09

Det er bare å gratulere Norges Skiforbunds styre med et svært godt valg, og sende lykkønskninger til alle ildsjelene som har kjempet for at den norske kandidaten til VM i alpint skulle bli Narvik .

Prosjektet i nord er spennende, det er gjennomtenkt, det er særdeles godt lokalt forankret – og det har muligheten til å bli noe helt for seg selv.

Men en trasé som stuper rett ned i bykjernen, er potensialet til å skape visuell tv-magi, med all den norgesreklamen det medfører, av det helt unike slaget.

Det fordrer imidlertid at to slag vinnes fremover. Først må en internasjonal kamp mot tungvektere som Aspen, Saalbach og Sotsji ende i triumf.

Dersom dette skulle lykkes, vil totalinntrykket for et eventuelt VM ha en del å gjøre med den faktoren det er umulig å påvirke: Været.

Forskjellen på Narvikfjellet i tåke og når det er skyfritt er enorm, og skulle man være så heldig at solen skinner når det skal kjøres, snakker vi altså P-A-N-O-R-A-M-A for alle pengene.

Selv om utsikten selvsagt er x-faktoren som kan selge prosjektet, er det interessant hvor gjennomarbeidet ideen om Narvik-VM er.

Tidligere i år var jeg på besøk i byen, og benyttet anledningen til å sette meg inn i søknaden og planene i detalj. Her er det rett og slett gjort et imponerende stykke arbeid for å få VM, og det som er tenkt har som plan å skape varige verdier for en hel region.

Noe av det tilbakevendende i argumentasjonen til Narvik-ledelsen, har vært å unngå den retoriske nord-sør-skyttergraven som har skapt mye friksjon i norsk idrett over år.

De ville ikke at såre følelser eller dårlig samvittighet for at det ikke ble noe Tromsø 2018 skulle legges i deres vektskål, her handlet alt om å vinne en kamp på jevnbyrdige og rettferdige premisser.

Og den nordligste søknaden har, som skipresident Erik Røste presist uttrykker det, vunnet fordi sannsynligheten for å vinne frem er størst med dette prosjektet.

Det betyr ikke at motstanderen Hafjell/Kvitfjell leverte noen svak søknad, snarere tvert imot, de tapte rett og slett mot en kandidat som har de beste forutsetningene for seier.

En klok organisasjonsledelse, en miljøvennlig grunntanke, en samlet landsdel – og en helt unik natur – vil i sum forhåpentligvis slå positivt ut i stridene som venter.

Heia Narvik. Dette kan bli spektakulært!