BARE BEGYNNELSEN: Henrik Kristoffersen, fotografert foran verdenscupåpningen i Sölden i Østerrike i høst – klar for 21/22-sesongen der jobben om å komme seg smittefri til Kina ifølge ham selv har betydd mer nervøsitet enn selve rennene.

Henrik Kristoffersen: Ikke OL som definerer karrierer

YANQING (VG) Henrik Kristoffersen (27) kopierer taktikken fra forrige OL for å finne roen og minske presset.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Der Therese Johaug (33), Aleksander Aamodt Kilde (29) og andre stjerner snakker åpent om sine nerver i høyspenn før lekene i Beijing, har Henrik Kristoffersen igjen en annen tilnærming til det å delta i et OL.

Spoler vi tilbake til Sør-Korea for nøyaktig fire år siden, da han tok OL-sølvet i storslalåm bak rivalen Marcel Hirscher fra Østerrike, opplevde han det han selv mener er det verste man kan oppleve som alpinist.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

TIDENES YNGSTE: Henrik Kristoffersen tok bronse i Sotsji i OL i 2014. 19 år gammel ble han den yngste mannlige alpinisten med OL-medalje.

Kristoffersen ledet slalåmrennet etter førsteomgangen. Hirscher hadde kjørt ut. Men da alt lå an til gull i disiplinen han i Sotsji 2014 hadde vunnet bronse i – kjørte Kristoffersen også ut.

Umiddelbart valgte Rælingen-atleten å se fremover. For ham er OL-øvelsene storslalåm og slalåm vanlige renn. Det er i hvert fall det han sier. VG møter ham i deltagerlandsbyen i Yanqing to dager før storslalåmkonkurransen natt til søndag.

– Er det en bevisst strategi fra deg å vekte ordene dine sånn?

– Ja, det kan godt være. Men tidligere hopptrener Mika Kojonkoski sa «normal is good enough». Det har jeg tatt med meg videre. I år er lekene alt annet enn normalt. Jeg, som andre, har brukt enormt med krefter på bare å komme hit. Smittevernet har vært ekstremt. Det passer meg å fokusere på de tingene som faktisk fortsatt er vaner.

Med det mener Kristoffersen hverdagen i verdenscupen i alpint, som han holder høyest av alt. Der forrige sesong ble turbulent, og med en slags frustrerende søken på å få orden eget konkurranseutstyr, har han denne vinteren nærmet seg stabiliteten. Den som gjorde at mange spådde Kristoffersen som mannen som skulle overgå svenske Ingemar Stenmarks 86 verdenscupseire.

Tre verdenscupseire på de siste to sesongene, og 24 totalt, gjør at målet synes uoppnåelig i øyeblikket, men på neste spørsmål, om hva han drømmer om, er ikke svaret OL-gull i Beijing.

– Det er flest mulig verdenscupseire ja, definitivt, sier Kristoffersen, som heller ikke vil være med på at karrieren er «ufullstendig» uten OL-gullet han foreløpig «mangler» når folk søker opp navnet hans på Google.

– Jeg hadde lett byttet bort de to medaljene jeg har i OL mot verdenscupseire. Det er ikke to renn i løpet av fire år som definerer karrieren din. Kanskje hvis du bare vinner dem i løpet av livet, sier 27-åringen og drar frem et ferskt eksempel fra en venninne innad i lekene:

– Se på Mikaela Shiffrin. Hun kjørte ut to ganger nå, men har 73 (!) verdenscupseire. I USA slår de dette opp fordi OL er enormt stort der, sier han.

Alpinesset skulle bli første amerikanske alpinist til å ta tre medaljer i ett og samme OL – i stedet har Aamodt Kildes kjæreste, og Kristoffersens sparringpartner på trening, blitt et ansikt utad på hva et ikke-oppfylt forventningspress ender i av overskrifter og fokus.

TÅRENE RANT: Mikaela Shiffrin var sønderknust da hun kjørte ut i slalåmkonkurransen og innså at det ikke ble noe OL-gull i favorittøvelsene sine i Beijing. Hun ble sittende i over en halv time før hun maktet å kjøre til bunnen. Trøst fra støtteapparatet var kjærkomment.

Om Kristoffersen er taktisk når han omtaler OL-konkurransene som vanlige renn, vet han bare selv.

For fire år siden kastet Kristoffersen favorittstempelet på Marcel Hirscher. Nå gjør han det igjen i retning Marco Odermatt (24). Sveitseren har vunnet alle storslalåmrennene denne sesongen bortsett fra ett. Hvem vant det? Kristoffersen, i Alta Badia.

– Presset er på ham. Det var snakk om tre medaljer. Han står med null. Sånn er det.

– Men igjen, det står likevel ikke og faller på OL når han totalt sett har prestert så godt i ung alder.

NORSKE KOMETER: Kompisene Atle Lie McGrath (t.v.) og Lucas Braathen, her fotografert på Sognsvann i Oslo, er ikke bare i OL for å kose seg. 3 pallplasser på dem begge i verdenscupen vitner om en posisjon hvor OL-medaljer er høyst oppnåelig i Beijing.

Norge stiller et knallsterkt lag til teknikk-konkurransene i Yanqing.

Rasmus Windingstad (28) (på start i storslalåm) sier selv han kjører for «topp 3, fordi det er mulig», mens de humørfylte energibombene Atle Lie McGrath (21) og Lucas Braathen (21) debuterer i olympiske leker i begge disipliner.

Begge sier til VG at de «koser seg» med OL-deltagelsen fordi de er i begynnelsen av sine karrierer og derfor ikke føler dette er siste sjanse til å vinne noe. Det hjelper dem med å holde skuldrene nede.