KJEMPER SAMMEN: Henrik Kristoffersen og faren Lars (bak) sitter sammen i Oslo Tingrett denne uken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Pappa Kristoffersen i retten: – Et 3. divisjonslag i fotball har bedre oppfølging

OSLO TINGRETT (VG) Henrik Kristoffersens far og manager Lars ble irritert under utspørringen fra advokatene til Norges skiforbund i formiddag.

Kristoffersen fungerer som både rådgiver, trener og manager for sønnen Henrik, som har saksøkt skiforbundet for å kunne reklamere for Red Bull på hjelmen.

Torsdag formiddag forklarte pappa Lars hvordan familien har brukt enorme summer på sønnens alpinkarriere, uten særlig støtte fra skiforbundet da Henrik Kristoffersen var ung. Og hvordan han mener skiforbundet sminket historien da de tidligere på dagen snakket om hvordan skiforbundet gir tilbake til klubber og breddeidrett over hele landet.

Men da skiforbundets to advokater Per Andreas Bjørgan og Anne-Lise Rolland tok ordet, steg temperaturen flere hakk i sal 250 i Oslo tingrett. De boret lenge i hvordan Kristoffersen organiserer treningene sine i dag, og hvor mye hjelp man får fra skiforbundet.

– Den siste tiden har vi organisert og gjennomført treningen på egenhånd, med hjelp fra to trenere fra NSF. Men det er ikke noen ideell situasjon, sa Lars Kristoffersen etter gjentatte spørsmål.

– Hva med fysioterapeut?

– Det har vi hatt med selv. Fra Red Bull.

Hevder NSF har brutt løfter

Kristoffersen senior var oppgitt og fortsatte selv:

– Men det handler om å prøve å bli best i verden. Et tredjedivisjonslag i fotball har større tilgang på medisinsk personell enn teknikklandslaget i Alpin-Norge har. Det har kommet løfter mange ganger, men de har blitt brutt gang på gang, sa han.

Deretter ble forlikstilbudet fra Norges skiforbund plutselig tema. Kristoffersen senior tok igjen ordet:

– Jeg så på NRK at advokat Bjørgan sa de hadde tilbud en anselig sum. Hva er det i denne sammenhengen? Kan jeg stille deg spørsmål? Sa han og henvendte seg til skiforbundets ene advokat.

– Ja, sa Anne-Lise Rolland lettere forfjamset.

Dommeren brøt da inn og sa at det er advokaten som stiller spørsmål. Etter en kort ordveksling ble partene enige om at de ikke skal avsløre hva slags sum skiforbundet har lagt på bordet i forliksforlsaget.

– Mitt spørsmål var hva du får av NSF i dag, og svaret ditt er altså to trenere?

– Ja, sa Kristoffersen.

Han ble enda mer irritert noen minutter senere, da advokat Per Andreas Bjørgan ikke ga seg, men boret i hva slags løfter Kristoffersen angivelig fikk fra alpinkomiteens leder - som skal ha sagt at det ville ordne seg med en Red Bull-avtale våren 2016.

– Ikke tilfredsstillende

Deretter tok Bjørgan fatt i det Kristoffersen hadde sagt om medisinsk oppfølging og tredjedivisjonslag i fotball.

– Du sier at et tredjedivisjonslag i fotball har bedre helsetilbud enn alpinlandsaglet. Kan du utdype det?

– De har fysioterapeuter som behandler spillerne sine, sa Kristoffersen.

– Du sa at tilbudet ikke er på plass på landslaget?

– Nei, ikke tilfredsstillende til stede.

– Etter din eller andres oppfatning?

– Det bør være tilstede på alle treninger i bakken.

– Er det andre i laget som også krever dette? Spurte skiforbundets advokat.

– Det vet ikke jeg.

– Er det ingen andre som stiller dette kravet?

– Jeg vet ikke. Er det urimelig å stille krav om en fysioterapeut i bakken der man vil bli best i verden?! sa Kristoffersen irritert.

– Henrik hadde i går en liste på 16 tilfeller der det ikke var fysioterapeut til stede. Hvor lang periode strekker det seg over?

– Det er ikke over flere år, for å si det slik. Men jeg husker ikke.

– Men er det din karakteristikk av å være «ikke til stede»?

– Det er altfor mange ganger at de ikke har vært til stede, mener Lars Kristoffersen.

Han fortalte også om hvordan han mener å ha fått grønt lys av Skiforbundet til å forhandle med Red Bull om en hjelmavtale våren 2016. Da reiste han til Innsbruck for å møte drikkegiganten.

Red Bull skal da ha antydet en sum på 350.000 Euro - nærmere tre og en halv million kroner - i året for hjelmen til sønnen Henrik Kristoffersen. Av dette hadde Lars Kristoffersen overfor skiforbundet antydet at de ville få en «cut» av summen på mellom 1,5 og 2 millioner kroner.

