Jansrud: – Kitzbühel-utfor det jeg ønsker å vinne

Kjetil Jansrud (34) pekte på nyvunnet selvtillit som årsak til seieren i super-G fredag, men understreker at en ny triumf i Kitzbühels klassiske utforrenn lørdag vil rage enda høyere.

– Det fins ingen bedre måte i starte Kitzbühel-helgen på. Men det er utfor jeg ønsker å vinne, sier Jansrud til VG, mens han «sykler ned» etter super-G-seieren fredag ettermiddag - cirka 20 timer før han skal sette utfor i det beryktede og berømte utforrennet samme sted.

På spørsmål om han på strak arm kan huske hvilken nordmann som vant det siste gang, svarer han «det var vel meg det.» Det er det. For fem år siden, da det tradisjonstunge Hahnenkamm-rennet feiret 75 årsjubileum.

Kjetil Jansrud mener han på bakgrunn av senere tids prestasjoner i utfor ikke vil være blant de største favorittene til å gjenta suksessen fra 2015. Han plasserer seg imidlertid i sjiktet «en av de første outsiderne», sammen med lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde (27) - som tok 2. plassen i super-G fredag.

Sammen med østerrikske Matthias Mayer var Kilde fattige 16/100 bak Jansrud.

Utforvinnere i Kitzbühel siste fem år 2015: Kjetil Jansrud, Norge 2016: Peter Fill, Italia 2017: Dominik Paris, Italia 2018: Thomas Dressen, Tyskland 2019: Dominik Paris, Italia

– Ja, det er en vanskelig løype. Men forutsatt at alt går etter planen, kan både Aleks (Kilde) og jeg være der opp og kjempe, sier Kjetil Jansrud når det gjelder utforrennet.

Ifølge værmeldingen skal et skylag sige inn over Kitzbühel lørdag morgen og feste seg over utfortraseen ved starttidspunktet for rennet. Det - sol eller skygge - bekymrer ikke Kjetil Jansrud. Han tror, som han uttrykker det, «vi har god kontroll».

Han valgte bevisst et høyt startnummer (19) foran super-G-rennet for å få muligheten til å kikke på de beste, blant andre Aleksander Aamodt Kilde (startnummer 13).

Erfaring tilsier at startnummer rundt syv til ni er ideelt i utforrennet. Med nyvunnet selvtillit, etter et par magre år på den fronten som følge av utstyrs-kluss, er Kjetil Jansrud klar på at «det er det samme hva jeg kjører på».

– Jeg har god selvtillit uansett, sier han - preget av litt høy sykkel-puls.

Han påpeker at utstyret hans nå endelig er så bra som han ideelt sett ønsker at det skal være. Det betyr at han er i stand til å beherske alle mulige forhold. Ikke bare de som favoriserer hans «på feelingen»-kjøring, men også de isete og urolige i Kitzbühel.

– Historisk sett har jeg slitt med å få det perfekt til i alle deler av løypa her. Nå (i super-G) gikk det bedre. Det er veldig positivt for min del, sier Kjetil Jansrud.

