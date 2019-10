GAMMEL SUKSESS: Disse fire år gamle støvlene hjalp Kjetil Jansrud til VM-seier i utfor sist sesong. Her fra gulløpet i Åre. Foto: AFP

Kjetil Jansrud snakker ut om utstyrsproblem: – Det var en konstant kamp

FORNEBU (VG) Han kjempet en kamp for å finne riktig utstyr sist vinter. Kjetil Jansrud (34) er fortsatt ikke i mål. Han vant VM-gull i fire år gamle alpinstøvler i en sesong som var ustabil.

Jansrud klarte nemlig aldri å finne riktige støvler til sine raske ski i utfor og super-G.

– Det var en «quick-fix». Vi brukte et fire år gammelt støvelpar. Men plastikken er gammel og responderer ikke riktig lenger. Det gikk i Åre og i Andorra, men det kommer ikke til å gå på vintersnø og is, sier Jansrud til VG.

Verst var det i utfor. Jansrud kaller resultatene i verdenscupen «natta». Med nytt utstyr på bena ble verdensmesteren faktisk aldri bedre enn nummer 8 i noe World Cup-renn. Under VM-suksessen og i sesongavslutningen (2. plass) brukte han altså det gode, gamle støvelparet.

– Du kan se på videobildene at kneet mitt beveger seg inn og ut i svingene. Skien griper og slipper, griper og slipper. Mens jeg skulle har kjørt som på en togskinne gjennom svingen. Det bremser og du bruker dobbelt så mye krefter, beskriver landslagets nestor og fortsetter:

– Jeg har aldri vært i så god form, men aldri vært så sliten etter renn. Det var en konstant kamp.

Jansrud mener han har «verdens raskeste ski» og mener alt handler om millimetere – nesten ikke målbare justeringer av skoene.

Han forsikrer at «kampen» mot utstyret fortsatt pågår. Den fire uker lange treningsleiren på snø i Chile nylig løste nemlig ikke Jansruds problemer.

– Det var snø, vind, regn og varierende forhold hele veien. Vi kunne aldri teste på like forhold, sier han. Jansrud er nå tilbake på ski i Sveits. Han skal også trene noen uker i USA foran sesongen for fartsdisiplinene starter i Canada i slutten av november.

FORTSATT KAMP: Klokken tikker mot en ny sesong. Kjetil Jansrud har tro på at han skal få has på utstyrsproblemene. Foto: Fredrik Solstad

Jansrud dropper å kjøre verdenscupåpningen i storslalåm i østerrikske Sölden 27. oktober. Han overlater plassen til Marcus Monsen (24).

– Jeg kommer ikke til å kjøre om jeg ikke kan forsvare plassen min i forhold til en yngre utøver. Er jeg et sekund bak på trening, overlater jeg plassen til andre, forsikret han til VG tidligere denne måneden.

Sist sesong vant han foruten VM-gull også verdenscupåpningen i super-G. Utslagene blir ifølge Jansrud ikke like store i de kortere i super-G-svingene. Men heller ikke her var sesongen stabil.

Han endte som nummer fire sammenlagt og vant dermed i ikke «kula» han tok tre av de fem foregående sesongene. For første gang siden 2011 var ikke en norsk løper på pallen sammenlagt i super-G.

– Det er jo ingen grunn til at super-G-kula ikke skal være i Norge, hevder Jansrud.

– Hvis jeg holder meg på bena så er toppfarten min så høy at den bør havne i Norge. Ferdig med. Men den kan like gjerne gå til Aleksander (Aamodt Kilde) eller til Adrian (Smiseth Sejersted) for den saks skyld.

For første gang i Kjetil Jansruds tid er Aksel Lund Svindal ikke en del av landslaget. Det påvirker ikke målsettingen.

– Mine mål er ganske klare: Vinne begge rennene i Lake Louise. Hvis ikke det går: Vinne begge i Beaver Creek. Ganske simple greier. Her skal vi være med i kampen hele veien, lover han.

Publisert: 25.10.19 kl. 10:28







