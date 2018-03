VANT SAMMENLAGT: Det var lite Aksel Lund Svindal kunne gjøre med Beat Feuz, som gjorde det han trengte for å vinne utforcupen sammenlagt. Foto: Marco Trovati / TT / NTB Scanpix

Svindal tapte duellen om utforkula

Publisert: 14.03.18 13:46

Beat Feuz (31) hadde et strålende utgangspunkt før onsdagens utforfinale. Da sveitseren innfridde var det lite Aksel Lund Svindal (35) kunne gjøre i kampen om utforkula.

Beat Feuz ledet utforcupen med 60 poeng på Aksel Lund Svindal før onsdagens utforrenn i Åre i Sverige. Det betydde at om sveitseren skulle kjøre inn blant topp seks ville han uansett vunnet utforkula.

Og sveitseren innfridde. Feuz fikk grønne tider hele veien, og kjørte i mål til ledelse, 20 hundredeler foran tyske Thomas Dressen. Da ble oppgaven nærmest umulig for Aksel Lund Svindal.

– Ville helst gjort det bedre

Svindal havnet 27 hundredeler bak tiden til sveitseren midtveis, men hentet inn mye på slutten og kjørte til slutt i mål åtte hundredeler bak. Dermed tok Beat Feuz sin første utforkule noensinne.

– Jeg ville helst gjort det bedre i dag. Men jeg er fornøyd med å bli nummer to i utforcupen. Sesongen har vært veldig, veldig bra. Feuz har også vært fantastisk bra, så det er ikke ufortjent at han vinner den kula. Det har alt i alt vært en veldig bra sesong for min del i utfor, oppsummerte Svindal til NRK etter rennet.

De to har knivet i utfor hele sesongen, og i OL i Pyeongchang var det Svindal som stakk av med det gjeve gullet . Men med syv pallplasser mot Svindals fem ble Feuz til slutt vinner av utforcupen sammenlagt.

Dobbelt Østerrike

Østerrikske Vincent Kriechmayr kjørte ennå raskere enn Feuz og tok ledelsen med fire hundredeler. Landsmann Matthias Mayer ville ikke være noe dårligere, og kjørte inn på samme tid. Dermed delte de to seieren i Åre.

Svindal ble med det skjøvet ut fra pallen og ned på en fjerdeplass. Kjetil Jansrud kjørte inn til en syvendeplass, 41 hundredeler bak Kriechmayr, og havnet til slutt på en niendeplass. Aleksander Aamodt Kilde kom i mål 81 hundredeler bak og endte på en 16. plass.

– Jeg er skuffa. Jeg har vært ganske ustabil egentlig. Nå må jeg se fremover og rydde opp til neste år. Men andre ting har gått veldig bra, så det blir ikke noe problem å motivere seg for neste år, sier Kjetil Jansrud til NRK når han oppsummerer sin utforsesong.