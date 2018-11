STORSLÅTT: Utsikten fra alpinanlegget i Narvik. Foto: Jan-Arne Pettersen / JAP Foto.

Evalueringsgruppe anbefaler Narvik som VM-kandidat

ULLEVÅL STADION (VG) En arbeidsgruppe anbefaler Narvik fremfor Hafjell/Kvitfjell som Norges kandidat til alpin-VM i fremtiden.

12.11.18

Nå skal styret i Norges Skiforbund gå gjennom rapporten før de neste mandag skal velge ut en av byene. Deretter må søknaden godkjennes på Skitinget før den sendes til det internasjonale skiforbundet (FIS) som vurderer de ulike søknadsbyene.

Evalueringsgruppen Evalueringsgruppen har bestått av Terje Lund, Stefan J. Havnelid, Ken Read, Marit Gjerland, Tommy Rudihagen og Paolo Bonelli. Gruppen har vurdert søkerbyene ut ifra 20 ulike kriterier med bakgrunn fra FIS. Narviks positive sider var: kort interntransport, overnatting tett på arena, en arena og samlede fasiliteter, seremoni og premieutdeling, kommersielle rettigheter, markedsføring og gjestfrihet, TV/mediene og festival og konsept. Investeringsbehov ble sett på som en utfordring for Narvik. Hafjell/Kvitfjell positive sider var: Tett på Gardermoen lufthavn, etablerte anlegg, etablert arrangementskompetanse, vær og metereologi, trygghet for snø og gjennomføring. Interne avstander vurderes som en utfordring for Hafjell/Kvitfjell.

Hvilket år det gjelder er ikke sikkert. Det handler tidligst om VM i 2025 dersom Trondheim ikke blir tildelt VM i nordiske grener samme år. Om trønderne lykkes vil en norsk alpinsøknad tidligst være aktuelt for VM i 2027.

– Jeg er mektig imponert over søknadene. Begge søknadene hadde stått seg godt som søknader til FIS, innledet Terje Lund, arrangementssjef i skiforbundet.

Han uttrykte begeistring for flotte naturforhold i Narvik med både fjell og sjø.

– Vi må finne en kandidat som skiller seg ut fra de andre for å få alpin-VM i Norge for første gang, sa Lund.

Denne videoen viser hvordan et Narvik-VM kan bli:

Dyrere i Narvik

Investeringsanalyser viser at et VM i Narvik vil være betydelig dyrere enn i Hafjell/Kvitfjell.

Narvik-VM ble anslått til en kostnad mellom 500 og 600 millioner kroner. Et Hafjell/Kvitfjell-VM vil koste rundt 100 millioner, ifølge evalueringsgruppen.

Evalueringsgruppen mener finansieringsplanene til de to ulike arrangørene gjør at de ikke finner grunn til å skille dem på det økonomiske kriteriet.

86 kommuner bak søknaden

22 ordførere fra Nord-Norge leverte i mars Narviks søknad til Norges Skiforbund. De har støtte fra 86 kommuner og alle de tre fylkene i Nord-Norge.

Overnattingsplasser for å huse et helt verdensmesterskap har de også funnet løsningen på.

– Vi tar inn et par store cruiseskip som ligger til kai i sentrum. Da bor du på fjorden og har tre minutter til målområdet. Da blir det heller ikke problemer med etterbruk, fortalte Narvik-ordfører Rune Edvardsen da søknaden ble levert.

Terje Lund uttrykte sin begeistring for cruiseskip-løsningen.

Hafjell/Kvitfjell vil beholde status

Hafjell og Kvitfjell, som også leverte sin søknad i mars, kan skilte med at de er nasjonalanlegg, var arrangør under OL i 1994, og har verdenscuprenn i utfor og super-G hvert år. Samtidig har de fått avslag av FIS tre ganger tidligere.

Alpinsjef Markus Waldner i FIS kritiserte sist vinter den erfarne verdenscuparrangøren på flere punkter.

Hafjell/Kvitfjell vil uansett beholde tittelen som nasjonalanlegg. Likevel var skuffelsen stor i Hafjell/Kvitfjell-leiren.

Mer jubel for Narvik

Narvik kan glede seg over mer arrangement-jubel etter det VG forstår. Tirsdag presenterer sykkelrittet Arctic Race of Norway etappene for neste år.

Men VG erfarer at Arctic Race of Norway 2019 etter tre etapper i Lofoten og Vesterålen, skal avgjøres i Narvik.

Det samme skrev Nordlys søndag.