PAR I SAMMENLAGT: Aleksander Aamodt Kilde med Mikaele Shiffrin torsdag. Han vant verdenscupen sammenlagt i super-G og hun vant totalcupen.

Kilde tvilte på om han kunne nå toppen igjen: − Jeg trengte hjelp

Han visste ikke om han noen gang kunne komme tilbake på samme nivå. Men Aleksander Aamodt Kilde (29) har hatt en sesong han selv har vanskeligheter med å ta inn over seg.

I verdenscupfinalen i super-G torsdag misset han pallen, men dagens firer kunne iallfall gratulere kjæresten Mikaela Shiffrin. Hun ble nummer to i rennet Ragnhild Mowinckel vant.

Og Kilde deppet neppe over fjerdeplassen i Courchevel. Han mottok «kula» som beviset på at han vant super-G-cupen, sikret i Kvitfjell allerede for to uker siden.

Onsdag vant han seg utforkulen i verdenscupen. Den betyr at Kilde er den fjerde nordmannen som kan smykke seg med tittelen.

– Det er surrealistisk å sitte igjen med to kuler etter en skade hvor man egentlig bare håpte man kunne komme tilbake. Nå er man plutselig helt på topp. Det er jeg utrolig stolt og glad for å ha fått til, sier Kilde til VG. Det er bare 14 måneder siden han pådro seg korsbåndskaden på trening i Østerrike.

Kilde går også mot 2. plass i den totale verdenscupen bak suverene Marco Odermatt.

MYE Å JUBLE FOR: Aleksander Aamodt Kilde turte ikke drømme om suksessen han har opplevd denne sesongen.

I dette intervjuet med VG tar 29-åringen seg tid til å reflektere over den enorme sesongen han snart legger bak seg. Syv verdenscupseire, både i Kitzbühel og på hjemmebane i Kvitfjell, føyer seg inn i rekken store øyeblikk for Kilde, som også kunne ta med seg to medaljer hjem fra OL.

Men midt i all gledesrusen er han også åpen om at det har kostet.

– Jeg var i en posisjon hvor jeg trengte hjelp. Jeg hadde aldri klart dette alene. Den støtten jeg har fått fra familie, venner og støtteapparat har vært helt enorm. Uten disse hadde dette vært umulig. Jeg har lagt ned mange timer arbeid og lært mye. At jeg i det hele tatt har muligheten til å sitte med syv seire og to OL-medaljer, hadde jeg aldri sett for meg.

Han er samtidig ærlig på at OL ble en liten nedtur. Etter å ha vært den store favoritten inn mot utforen, skuffet bæringen og ble nummer fem.

Bronsemedaljen i super-G, samt det overraskende sølvet i kombinasjonen, reddet likevel mesterskapet.

– Jeg skal innrømme at jeg tenker litt på det med OL, sier Kilde, før han tar en liten pause.

SEIERHERRE: Utforrennet i Kitzbühel er av de fleste omtalt som det råeste i alpinsirkuset. I år inntok Kilde en eksklusiv liste over vinnere ned den brutale traseen.

– Det var en av de dagene hvor jeg var ordentlig skuffet. Da var det lenge siden jeg hadde kjent på en slik følelse. Samtidig er det mange som vil ha medaljer i OL, og det som skjedde gir meg ekstra motivasjon inn mot neste gang, sier Kilde, og sikter til lekene i Italia om fire år.

– Kan du sette ord på hvor spesiell denne sesongen har vært for deg?

– Jeg dobler antall seire i karrieren på ett år. Jeg har gjort gode ting tidligere, men dette skiller seg ut. Det har vært et eventyr. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Dette har vært et år hvor alt har skjedd, også med tanke på corona, all reisingen og det kaoset rundt. Det har vært nervepirrende. Jeg er ekstremt utmattet både mentalt og fysisk, påpeker han.

Selv drar Kilde frem seieren på hjemmebane i Kvitfjell og den etterlengtede triumfen i Kitzbühel som sesongens høydepunkt. Tidligere har han omtalt «Hahnenkammrennene» som «en vanskelig greie».

– Det er en del å ta av når jeg ser tilbake, men det er vanskelig å komme unna Kvitfjell. Det handler om at det var Kjetils siste helg med oss og at seieren på hjemmebane endelig kom. Men skulle jeg valgt å gjøre noe igjen, ville det nok blitt Kitzbühel. Det så jeg ikke for meg at jeg noen gang kom til å oppleve, reflekterer han.

SUPERPAR: Mens Kilde kunne reise hjem fra OL med to medaljer, ble mesterskapet en virkelig en nedtur for kjæresten Mikaela Shiffrin. Amerikaneren deltok i alle disiplinene, men satt igjen med en niendeplass som beste individuelle resultat og fjerdeplass i lagkonkurransen.

Til helgen skal han etter planen sesongdebutere i storslalåm i lørdagens avslutningsrenn i displinen. Om han kommer til å fortsette med å stå over de fleste storslalåmrenn, er foreløpig usikkert.

– Det er egentlig planen å kjøre storslalåm til vinteren, men ikke om det går ut over vinnersjansene i andre grener. Om storslalåmen gjør at jeg ikke kan hevde meg helt i toppen med tanke på belastning, må jeg ta meg en ordentlig runde. Jeg har vært veldig heldig med hvordan kneet har oppført seg, sier Kilde, som mener at han også har hatt litt flaks:

– Jeg har hatt svært lite «setbacks». Resultatene har man gjort seg fortjent til, men jeg er privilegert som har kommet i den posisjonen hvor det er mulig å kjempe om dem.

– Hvor mye hensyn har du måttet ta til kneet?

– Jeg har prioritert hardt, lagt planer underveis og tatt hensyn til hvordan ting har føltes. Det var ingen konkret plan å kutte ut storslalåmen, men det har fungert veldig bra.

Verdenscupfinalen kjøres i Courchevel (utfor og super-G) og Méribel (storslalom om slalom) – i det som er neste års VM-løyper.

Selv om Kilde ikke traff helt blink på alt i onsdagens utfor, er han klar på at det er gode muligheter til å hevde seg i løypene når det skal kjempes om VM-gull neste år. Han mangler fortsatt en triumf i mesterskap.

– Det er en enormt kul trasé som inneholder det meste. Løypa kommer nok til å se litt annerledes ut neste år, men det lover godt.