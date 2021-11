PÅ PALLEN: Thea Louise Stjernesund (venstre) og Kristin Lysdahl ble nummer to og tre.

Stjernesund og Lysdahl på pallen for første gang: − Formidabel norsk dag

Thea Louise Stjernesund (24) var fem hundredeler fra sin første verdenscupseier.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

24-åringen var raskest i kvalifiseringen og slo ut Vanessa Kasper, lagvenninnen Marte Monsen og Marta Bassino på vei til finalen.

Der møtte hun slovenske Andreja Slokar, som var nest best i kvalifiseringen. I hver duell kjører løperne to ganger ned bakken – én gang i rød løype og én gang i blå løype.

I den første runden var Stjernesund tolv hundredeler raskere enn konkurrenten, men i andre runde var Slokar akkurat hakket bedre og vant med fem hundredeler ned til Stjernesund.

Seieren er Slokars første verdenscupseier.

KARRIEREBESTE: Thea Louise Stjernesund jubler etter seieren i semifinalen. I finalen kom hun akkurat til kort.

I tillegg til at Stjernesund ble nummer to, kom Kristin Lysdahl på tredjeplass, mens Marte Monsen ble nummer seks. For både Stjernesund og Lysdahl er det deres første pallplass i verdenscupen.

– Det har vært en formidabel norsk dag, men det er fem hundredeler som skiller, sier NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

– Man kan ikke være skuffet, men det er fem hundredeler som skiller. Rett og slett. Det er så lite, det er så lite, supplerer ekspertkommentator Nina Haver-Løseth.

Det er første gang to norske kvinner har vært på pallen i et verdenscuprenn siden Stina Hofgaard Nilsen vant et storslalåmrenn i Cortina foran Andrine Flemmen 27. januar 2002.

NUMMER TRE: Kristin Lysdahl havnet på pallen for første gang i karrieren.

Stjernesund hadde før lørdagens parallellslalåm tre plasseringer blant de ti beste i verdenscupen. De to beste var fra nettopp parallellslalåm/parallellstorslalåm, med sjetteplassen fra Lech forrige sesong som det beste.

Stjernesund var også en stjerne for det norske landslaget på vei mot VM-gull i parallell i Cortina forrige sesong, hvor hun vant fire av fire dueller.

I kvalifiseringen til lørdagens renn var hun den desidert raskeste, og med Kristin Lysdahl og Marte Monsen på henholdsvis tredje- og niendeplass.

Alle de tre norske utøverne tok seg fint videre fra åttedelsfinalen. I den første kvartfinalen ble det et møte mellom Monsen og Stjernesund, hvor Stjernesund tok seg til semifinalen, mens Lysdahl tok seg videre fra sin kvartfinale.

VM-GULL: Norge vant lagkonkurransen i VM tidligere i år. Fra venstre: Sebastian Foss-Solevåg, Thea Louise Stjernesund, Fabian Wilkens Solheim og Kristina Riis-Johannessen.

21 år gamle Monsen, som hadde en 26. plass som beste resultat i verdenscupen tidligere, endte til slutt på en imponerende sjetteplass.

I semifinalene tok Stjernesund seg enkelt videre mot Marta Bassino, mens det for Lysdahl ble et knepent tap med syv hundredeler. Lysdahl slo tilbake i B-finalen og ble nummer tre – 25-åringens første pallplass i verdenscupen.

Stjernesund var raskest i den første av to runder mot slovenske Andreja Slokar, og skaffet seg et forsprang på tolv hundredeler før den aller siste nedkjøringen i Lech, men det skulle vise seg å bli akkurat litt for lite for Stjernesund.