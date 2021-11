PÅ PALLEN: Thea Louise Stjernesund (venstre) og Kristin Lysdahl ble nummer to og tre.

Stjernesund og Lysdahl på pallen for første gang: − Det er helt sykt

Thea Louise Stjernesund (24) var fem hundredeler fra sin første verdenscupseier.

24-åringen var raskest i kvalifiseringen og slo ut Vanessa Kasper, lagvenninnen Marte Monsen og Marta Bassino på vei til finalen.

Der møtte hun slovenske Andreja Slokar, som var nest best i kvalifiseringen. I hver duell kjører løperne to ganger ned bakken – én gang i rød løype og én gang i blå løype.

I den første runden var Stjernesund tolv hundredeler raskere enn konkurrenten, men i andre runde var Slokar akkurat hakket bedre og vant med fem hundredeler ned til Stjernesund.

– Jeg er dritglad for annenplassen, men det er ergerlig når det først er så lite. Vi er konkurransemennesker og har lyst til å vinne. Når muligheten ligger der, har man lyst til å ta den, sier Stjernesund på pressekonferansen etter rennet.

PALLEN: Fra venstre: Thea Louise Stjernesund, Andreja Slokar og Kristin Lysdahl.

Seieren er Slokars første verdenscupseier.

Stjernesund har nå sine tre beste individuelle resultater i parallell, i tillegg til at hun var med på det norske laget som vant VM-gull i vinter.

– Jeg tror det handler om at jeg er en løper som fort får adrenalin. Jeg liker når det er høyintensivt. Det er noe enklere at det er 19 porter, at det er en sprint. Det blir litt animalsk, du må bare dra til det du har og satse på refleksene. Det er en arena som har vært lettere for meg en slalåm og storslalåm, sier Stjernesund til VG.

– Det er en barbarisk måte å kjøre på som jeg liker, legger hun til.

KARRIEREBESTE: Thea Louise Stjernesund jubler etter seieren i semifinalen. I finalen kom hun akkurat til kort.

I tillegg til at Stjernesund ble nummer to, kom Kristin Lysdahl på tredjeplass, mens Marte Monsen ble nummer seks. For både Stjernesund og Lysdahl er det deres første pallplass i verdenscupen.

– Tre topp seks, det er helt sykt. Det er jo halvparten. Det er utrolig gøy å lykkes som et lag, og det reflekterer litt det arbeidet vi har lagt ned som lag, sier Lysdahl til VG.

Det er første gang to norske kvinner har vært på pallen i et verdenscuprenn siden Stina Hofgaard Nilsen vant et storslalåmrenn i Cortina foran Andrine Flemmen 27. januar 2002.

NUMMER TRE: Kristin Lysdahl havnet på pallen for første gang i karrieren.

Lysdahl og Stjernesund fremhever nysgjerrigheten til laget som en faktor i den norske parallellsuksessen.

– Det er alltid noe å hente i alle grener, men her synes det så godt, svart på hvitt, sier Stjernesund.

– Det er godt å se at arbeidet vi har lagt ned synes. Det er mange år og perioder hvor vi legger ned så mye, men ikke har fått så mye igjen for det man har lagt ned. Dette er en veldig god «boost» for videre arbeid, og det er godt å føle på nå, sier Stjernesund.

I vinter skal det også deles ut et gull i lagkonkurransen i parallell under OL i Beijing.

– Jeg tror vi kan ha en god sjanse der. Hvis vi kjører slik jeg føler at vi kan, så kan vi få til noe bra der, mener Stjernesund.

VM-GULL: Norge vant lagkonkurransen i VM tidligere i år. Fra venstre: Sebastian Foss-Solevåg, Thea Louise Stjernesund, Fabian Wilkens Solheim og Kristina Riis-Johannessen.

21 år gamle Monsen, som hadde en 26. plass som beste resultat i verdenscupen tidligere, endte til slutt på en imponerende sjetteplass.

I semifinalene tok Stjernesund seg enkelt videre mot Marta Bassino, mens det for Lysdahl ble et knepent tap med syv hundredeler. Lysdahl slo tilbake i B-finalen og ble nummer tre – 25-åringens første pallplass i verdenscupen.

Stjernesund var raskest i den første av to runder mot slovenske Andreja Slokar, og skaffet seg et forsprang på tolv hundredeler før den aller siste nedkjøringen i Lech, men det skulle vise seg å bli akkurat litt for lite for Stjernesund.