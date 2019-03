Skiforbundet-advokat om Kristoffersen-angrep: – Lite treffende

OSLO TINGRETT (VG) Advokaten til Norges skiforbund stiller spørsmål ved hva slags støtteapparat Red Bull egentlig tilbyr Henrik Kristoffersen (24) – og mener kritikken fra motparten er lite treffende.

Det ble raskt klart da advokat Per Andreas Bjørgan innledet sin avsluttende prosedyre i Oslo tingrett i dag. Der møtes Henrik Kristoffersen og Norges skiforbund, etter at alpinisten har gått til søksmål for å kunne reklamere for Red Bull på hjelmen.

I går kom Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, med følgende karakteristikk av skiforbundet:

– Det er bare én grunn til at Skiforbundet er der de er. De har tilranet seg utøvernes markedsrettigheter og melker dem i et monopolsystem, sa Stemsrud.

Han fortsatte deretter:

– Ledelsen i skiforbundet står til knærne i markedsmisbruk.

Per Andreas Bjørgan tok tak i dette i sal 250 tirsdag morgen:

– Karakteristikkene er lite treffende og i liten grad knyttet til faktum vi har fått presentert i denne saken, mente skiforbundets advokat.

Henrik Kristoffersen har i retten tilbudt Norges skiforbund alle pengene han ville fått fra en utvidet Red Bull-avtale. 24-åringen er kun opptatt av å dra nytte av det støtteapparatet selskapet kan tilby, hevder han.

SKIFORBUNDETS ADVOKAT: Per Andreas Bjørgan. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I dag har Kristoffersen en avtale om å reklame for Red Bull på drikkeflasken. Dette tok Per Andreas Bjørgan tak i under prosedyren.

– Allerede bevismessig mener vi at saken er problematisk. Det er fortsatt uklart for oss hva dette støtteapparatet - som angivelig kreves for å bli best i verden - består av. Hva slags type tjenester og hva er omfanget av tjenestene? Hva er det dagens Red Bull-avtale, og en fremtidig avtale, sier om dette støtteapparatet? Det er tilnærmet ingenting,

Og:

– Han har hatt denne drikkeflaskeavtalen med Red Bull gjennom flere år, men hva forskjellen på det han får gjennom den avtalen og gjennom en eventuell hjelmavtale forblir udokumentert gjennom hele saken.

Skiforbundet mener at de eier reklameplassen foran på hjelmen, og poengterer at den allerede er solgt til Telenor. Kristoffersen mener dette bryter med EØS-reglene.

Bjørgan hevdet i dag at Red Bull forskjellsbehandler sponsorobjektene sine.

– Marcel Hirscher har ikke Red Bull-hjelm. Han promoterer Red Bull på en drikkeflaske slik som Henrik Kristoffersen. Men tilsynelatende krever Red Bull en annen motytelse fra Henrik Kristoffersen enn fra Marcel Hirscher. Det gjør at utøvernes forhandlingsstyrke overfor egne sponsorer skal være skiforbundets problem. Det at han ikke får det han vil ha fra Red Bull, skal fellesskapet ta konsekvensen av. Det synes vi er meget problematisk, sa Bjørgan.

Mens advokatene til Kristoffersen mener 24-åringen er utsatt for en såkalt ulovlig restriksjon etter EØS-loven, så mener Bjørgan og skiforbundet at det ikke er tilfellet. Og dersom retten kommer til at Kristoffersen er utsatt for en restriksjon, så mener Bjørgan at kriteriene for at denne er lovlig, er på plass.

