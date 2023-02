Jesper Saltvik Pedersen vant slalåmrennet i østerrikske Kitzbühel mandag.

Saltvik Pedersen til topps i Kitzbühel-slalåm

Paraalpinist Jesper Saltvik Pedersen (23) vant et historisk slalåmrenn i Kitzbühel. Han får en gondol oppkalt etter seg og mottok premiepenger for seieren.

NTB

Ikke siden VM i Lillehammer i fjor har en paraalpinist fått penger for en triumf. I tillegg får Saltvik Pedersen en gondol oppkalt etter seg i den legendariske traseen i Østerrike. Der har det vært kutyme i en rekke år i verdenscupen.

Mandagens renn var historiens første for paraalpinistene i Kitzbühel.

Saltvik Pedersen har vært i en klasse for seg denne sesongen. Til tross for at han lå som nummer to etter første omgang mandag, snudde han det og vant i finaleomgangen. Han slo italienske René De Silvestro med 39 hundredeler og kunne juble for seier.

Nylig tok Saltvik Pedersen fire VM-gull i spanske Espot og har i vinter vunnet en haug av verdenscuprenn.

Magnus Valø Balchen endte på niende- og sisteplass i rennet mandag. Det venter ny konkurranse i Kitzbühel tirsdag.