NORSK HÅP: Ragnhild Mowinckel.

Mowinckel langt bak - Gut-Behrami mot gull

YANQING/OSLO (VG) Medaljen glapp for Ragnhild Mowinckel (29). Storfavoritt Lara Gut-Behrami leder for øyeblikket.

Publisert: Nå nettopp

Rennet pågår fremdeles.

Lara Gut-Behrami, den regjerende verdensmesteren i super-G, staket selvsikkert ut i fjellsiden kl. 03.12 natt til fredag.

Sveitseren krøp sammen, fikk opp dampen og krysset mållinjen 22 hundredeler foran Mirjam Puchner. Gut-Behrami gliste til kamera og ble stående tålmodig og vente i bunnen av bakken.

Der observerte hun løper etter løper kjøre inn bak henne på resultatlistene. Det gjaldt også Ragnhild Mowinckel, som jaktet sin tredje OL-medalje i karrieren.

Hun lå såvidt foran lederen ved første mellomtid, men tapte stort nedover henget. I mål var hun 58 hundredeler bak Gut-Behrami og 25 hundredeler unna medalje.

– Søren, låt det mildt kraftfull fra moldenseren i målområdet.

Mowinckel vant sølv i utfor og storslalåm i Pyeongchang.

Ester Ledecka vant gull i både parallellsnowboard og super-G under forrige OL. I årets mesterskap hadde tsjekkeren allerede vunnet gull med snowboard under beina. Med to ski, gikk det ikke veien denne gangen.