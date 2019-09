RIVALER: Marcel Hirscher (t.v.) og Henrik Kristoffersen har fulgt hverandre tett de siste årene. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Henrik Kristoffersen hyller Hirscher: – Det har vært en ære

Henrik Kristoffersen (25) skulle gjerne slått Marchel Hirscher (30) én siste gang, men har forståelse for at østerrikeren som har vært der «hele tiden» legger opp.

– Han er den største og har vært den største siden jeg slo gjennom. Han ville slå meg – og jeg ville slå ham, sier Henrik Kristoffersen til VG på telefon fra treningsleir i Sveits.

– Det har vært en ære å konkurrere med ham. Og det å bli sammenlignet med ham og det rivaleriet som har vært de siste årene. Jeg er full av respekt for ham, men har samtidig forståelse for at han tar den avgjørelsen, sier Kristoffersen om den nå «pensjonerte» Hirscher.

Norges slalåmstjerne holder det gående med treningsdager som starter 04.00 og varer til 20.00 og har stått på ski i ni dager nå. Han skulle egentlig vært på New Zealand, men på grunn av ruskete forhold valgte 25-åringen og faren å bli værende i Europa. I løpet av de lange dagene går det lite energi til å tenke på vinnersjansene uten Hirscher på startstreken.

– Det tenker jeg ikke så mye over, det er mer enn nok gode alpinister. Oddsen for seier blir kanskje lavere, men jeg må konsentrere om meg selv. Det kommer alltid nye.

Østerrikeren og nordmannen har fulgt hverandre som skygger siden Kristoffersen slo gjennom. 16 ganger er Kristoffersen blitt nummer to etter Hirscher i verdencupen. Motsatt vei har det skjedd 13 ganger i favør nordmannen. Da Hirscher vant storslalåmen i Pyeongchang-OL i 2018 tok Kristoffersen sølvet, mens rollene var snudd etter slalåmen i Åre-VM 2019.

– Han har vært der hele karrieren min. Da jeg tok min første pallplass vant han, da jeg vant mitt første renn i Schladming var han nummer to... De fleste renn der jeg har vært på pallen, har han også vært, mimrer Kristoffersen over telefon, samtidig som han gjerne skulle slått ham «én siste gang».

VM-GULL: Henrik Kristoffersen stakk av med VM-gullet tidligere denne sesongen, da han vant slalåmrennet i Åre. Marcel Hirscher (t.v.) ble nummer to. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Godt forhold

Kristoffersen og Hirscher omtales ofte som rivaler, men de har etter seks sesonger utviklet et forhold som gå utover et «hei under besiktigelsen», forteller nordmannen.

– Vi har reist en del sammen og blitt kjent slik. Det er utenfor bakken. Da snakker man litt om andre ting, og er begge veldig interessert i motorcross.

– På en del områder er vi like. Begge ble gode tidlig og begge har hatt med seg fedrene. Kanskje har han sett seg selv i meg til en viss grad. Vi kjemper det remmer og tøy kan holde i løypa, og har stor respekt utenfor.

– Vil du karakterisere ham som verdens største?

– Det er han og Stenmark, som vel har 18 flere world cup-seire. Men så Hirscher har flere OL- og VM-gull totalt. Det gjør ikke noe for meg om han blir betegnet som verdens beste, humrer Kristoffersen, som skjønner at det stiller ham i et meget godt lys – og sier de som har sett begge får bedømme hvem av dem som er størst.

