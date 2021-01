SUPERTALENT: Atle Lie McGrath (20) er årets sensasjon på det norske alpinlandslaget. Foto: Thomas Brun / NTB

Vil slå bestekompisen: − Lucas kan ikke være bedre enn meg

Atle Lie McGrath (20) har satt personlig bestenotering de siste tre storslalåmrennene. Fortsetter han den trenden, vinner han fredagens renn i Alta Badia.

Den norsk-britiske alpinisten har kommet som en komet ut av intet for mange. Før årets sesong, hadde han kun notert seg for to plasseringer i verdenscupen.

McGrath sin siste bestenotering kom i storslalåmrennet i Alta Badia den 20. desember. Der ble han kun slått av Alexis Pinturault, med syv hundredeler.

Før det var hans beste plassering en 11. plass fra storslalåmrennet i Santa Caterina.

BESTENOTERING: Her kjører McGrath inn til annenplass i Alta Badia. Foto: Alessandro Trovati / AP

Nå er det den legendariske storslalåmen i Adelboden som står for tur, en bakke McGrath stortrives i:

– Det er absolutt en bakke jeg har gode minner fra. Det var der jeg debuterte i verdenscupen og året etter kvalifiserte jeg meg til min første annenomgang, sier han.

Men han konkurrerer ikke bare mot seg selv. Hans beste venn, Lucas Braathen (20), har også utmerket seg i verdenscupen og fikk sin første seier i årets sesongåpning i Sölden.

– Lucas kan ikke være noe bedre enn meg, det skjer ikke. Jeg har jobbet hardt for å kunne få meg en seier nå, og det trengs for å opprettholde konkurransen, forteller McGrath.

De to unge kamphanene har begge betegnet seg som «den neste» store norske alpinisten og begge er innbitte for å trekke det lengste strået i duellen.

I et intervju med NRK, etter annenplass i Alta Badia, ga McGrath seg selv tittelen som «den neste». Det likte Braathen svært dårlig.

– Hva f*en? Det her har du ikke lov til, var Braathens reaksjon...

Duellen fortsetter utover vinteren og McGrath ligger nå på åttende plass i storslalåmcupen, to plasser og 35 poeng bak Braathen.

Storslalåmen i Adelboden blir sendt på TV2 kl. 10:05.