GULL: Sebastian Foss-Solevåg. Foto: Torstein Bøe

Første norske slalåm-gull i VM siden 1997: Foss-Solevåg vant i Cortina

CORTINA/OSLO (VG) Sebastian Foss-Solevåg og Henrik Kristoffersen sørget for at det ble en norsk jubeldag på siste dag av VM i Cortina.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ikke siden Tom Stiansen vant slalåm under VM i 1997 hadde det vært en norsk gullvinner i slalåm, men søndag sørget Sebastian Foss-Solevåg for å skrive seg inn i norsk alpinhistorie.

Med en fantastisk avslutning på finaleomgangen vant nordmannen 21 hundredeler foran østterikske Adrian Pertl, mens Henrik Kristoffersen sørget for at det virkelig ble en norsk jubeldag med å kjøre inn til tredjeplass, 46 hundredeler bak landsmannen.

– I dag griner jeg. Fy faen, sier Foss-Solevåg til NRK.

Foss-Solevåg har hatt sin klart beste sesong i karrieren denne sesongen og tok i januar sin første verdenscupseier. 29-åringen var også helt sentral på det norske laget som tok gull på lagkonkurransen tidligere i VM.

Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss-Solevåg var begge med i gullkampen etter den første omgangen, med Kristoffersen på sjetteplass, 38 hundredeler bak leder Adrian Pertl, og Foss-Solevåg på tredjeplass, 16 hundredeler bak.

På grunn av de bløte forholdene i bakken kjørte de 15 beste etter den første omgangen først i andre omgang, mot 30 som normalt er tilfellet.

Kristoffersen svarte kontant «ja» på at han hadde mer å gå etter den første omgangen, og i finaleomgangen satset han ut fra start.

I mål tok han en soleklar ledelse, hele 76 hundredeler foran Daniel Yule, og slapp jubelen løs, tydelig fornøyd med egen innsats.

Kristoffersen holdt på ledelsen frem til Foss-Solevåg startet og fikk se landsmannen kjøre ned til en klar ledelse. Foss-Solevåg leverte en fantastisk omgang og tok ledelsen med så mye som 46 hundredeler. Det klarte verken Alex Vinatzer eller Adrian Pertl å gjøre noe med og dermed ble det gull til Sebastian Foss-Solevåg.

Pertl la seg inn på annenplass, 21 hundredeler bak Foss-Solevåg. Kristoffersen tok dermed bronsemedaljen.

MEDALJE: Henrik Kristoffersen kjørte ned til karrierens første VM-medalje i slalåm. Foto: Torstein Bøe

Det har vært lang mellom de norske medaljene i slalåm de siste årene. Tom Stiansen er den siste norske verdensmesteren i disiplinen tilbake til 1997 og året etter vant Hans Petter Buraas OL-gull i slalåm foran Ole Kristian Furuseth.

Lasse Kjus tok videre sølv i 1999 og på kvinnesiden ble det bronse i både 1999 og 2001 med henholdsvis Trine Bakke og Hedda Berntsen, men så var det stopp helt frem til Henrik Kristoffersen tok karrierens hittil eneste slalåm-medalje med bronse under OL i 2014.

I VM har det nemlig aldri helt gått veien for Kristoffersen i slalåm, som hadde to fjerdeplasser som best fra de fire tidligere verdensmesterskapene han har deltatt i.