SLUTTER: I tur og orden har Norges største vinterstjerner lagt opp. Etter at Marit Bjørgen, Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen har satt punktum, takker Aksel Lund Svindal for seg etter utforen i Åre. Foto: VG/NTB Scanpix

Enda en superstjerne gir seg: Alle vonde ting er tre. Den fjerde følger også med.

Idrettshelter kommer og idrettshelter går. Men det blir tungt når fire gir seg på mindre enn ett år.

Publisert: 09.02.19 08:45







Det ligger naturligvis i idrettens natur at ingenting varer evig.

De aller, aller største stjernene kommer til et punkt der de ikke skal konkurrere mer.

Og uansett hvor trist og tomt det måtte føles der og da, kommer det opp nye stjerner, nye snakkiser, nye atleter som får blodet til å bruse.

Syklisk vil vi fortsatt få servert de nasjonsbyggende opplevelsene nordmenn verdsetter mer enn det meste annet.

Likevel er det en spesiell historie som kan skrives om de siste månedene, og som får et nytt kapittel i Åre lørdag 10. februar 2019.

Når Aksel Lund Svindal passerer karrierens siste målstrek i VM-utforen, noe som forhåpentlig medfører en æresrunde på toppen av pallen, fullfører han et ekstremt frafall fra nasjonens aller største vinteridrettsnavn på svært kort tid.

Hadde du skulle lukket øynene og blitt bedt om nevne de fire største på snø i denne generasjonen, er det slett ikke utenkelig at navnene Marit Bjørgen, Petter Northug, Ole Einar Bjørndalen og Aksel Lund Svindal hadde vært svaret.

Jada, det finnes åpenbart også andre som er der oppe.

Men at folket mister muligheten til å heie frem denne kvartetten, og det i løpet av under 12 måneder, er faktisk en liten utfordring for norsk idrett. Det skal nemlig litt til for å bygge standingen disse fire har nytt godt av, riktignok på litt ulikt vis, men med det felles at de setter et avtrykk få er forunt å oppnå.

Nå er det Aksel Lund Svindal det dreier seg om.

Han er kjempestor i Norge, men samtidig har nok ikke nordmenn flest, som virker å mene at langrenn er en større gren enn alpint, helt forstått hvor gigantisk han er utenlands.

arrow-right expand-left I junior-VM 2002 i Tarvisio i Italia tok han gull i kombinasjonen, sølv i super-G og bronse både i utfor og slalåm. Her sammen med Marc Berthod (til venstre) og Steven Nyman.

Dette er virkelig en superstjerne med stor S.

Og det av flere grunner:

Resultatene står selvsagt helt sentralt, og merittlisten til Svindal er temmelig vill, i en idrettsgren med så små marginer.

Han har blant annet to OL-gull, fem VM-gull og to sammenlagttriumfer i verdenscupen å vise til, i tillegg til bøtter og spann av andre sterke prestasjoner.

Men det like mye selve vesenet hans som imponerer. Det så plettfritt at det nesten er umenneskelig å fremstå så konsekvent sporty og sympatisk, som det 36-åringen har gjort gjennom en lang karriere.

Det finnes knapt maken til ambassadør for norsk idrett som det Svindal har vært, og det inkluderer en bemerkelsesverdig evne til å takle nedturer og komme tilbake.

Uansett hvor mye skadekrøll som dukket opp, har det vært sutrefri sone.

Fartsspesialisten har kommet seg tilbake på startstreken i svært konkurransedyktig form. At han til og med kjempet seg tilbake et godt stykke ut i 30-årene, etter å ha røket korsbåndet i Kitzbühel, sier mye om rendyrket viljestyrken.

Det var derfor ekstra stort at han til og med klarte å få med seg et OL-gull i paradegrenen utfor sist vinter.

Han kunne lagt opp med verdens beste samvittighet lenge før den tid, men for mange hadde det vært en logikk i å sette punktum da den triumfen var i boks.

Men Svindal fant motivasjon til å henge med en stund til, selv om kroppen ikke alltid er like samarbeidsvillig.

Noe av det skyldes nok det helt spesielle samholdet med alpint-kompisene, der lagfølelsen og backingen av hverandre er blitt et rørende forbilde i både norsk og internasjonal idrett.

Nordmenn skal nok finne andre å heie på fremover, men Aksel Lund Svindal vil virkelig bli savnet. Det er en rendyrket gentleman vi nå skal takke av, en elegantier som gir assosiasjoner til Roger Federer, og da legger vi listen helt øverst på hyllen.

For der er der alpinisten hører hjemme.

Takk for alle opplevelsene, Aksel Lund Svindal. Og vi tåler gjerne et siste gull før du pakker vekk skiene.