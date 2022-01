KJØRTE UT: Sebastian Foss-Solevåg var på vei mot topplasseringen, men hektet i finaleomgangen. Bildet er fra da Foss-Solevåg vant VM-gull i Cortina d’Amprezzo i februar i fjor.

Britiske Ryding (35) vant - Braathen på 2. plass

Sebastian Foss-Solevåg (30) kjørte silkefint helt til han fikk problemer over «kulen» i Kitzbühels finaleomgang, hektet og kjørte ut. Briten Dave Ryding (35) vant sensasjonelt det prestisjetunge slalåmrennet - foran Lucas Braathen og Henrik Kristoffersen på 2. og 3. plass.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er latterlig deilig. Jeg er dritfornøyd, sier Lucas Braathen i et intervju med NRK etter å ha rykket fra 9. plass etter første omgang - til 2. plass bak briten Dave Ryding etter finaleomgangen.

Henrik Kristoffersen kjørte seg opp 21 plasser, fra 24. i første omgang - til 3. plass sammenlagt.

35 år gamle Dave Ryding vant sitt første verdenscuprenn.

Info Britiske pallplasser i verdenscupen: 10. januar 1967: Gina Hathorn, 2. plass i slalåm i Grindelwald

17. januar 1968: Divina Galica, 3. plass i utfor i Bad Gastein

23. februar: Divina Galica, 3. plass i utfor i Chamonix

13. desember 1981: Konrad Bartelski, 2. plass i utfor i Val Gardena

22. januar 2017: Dave Ryding, 2. plass i slalåm i Kitzbühel

januar 2019: Dave Ryding, 2. plass i parallell i Oslo 10. januar 2021: Dave Ryding, 3. plass i slalåm i Adelboden 22. januar 2022: Dave Ryding. 1. plass i slalåm Kitzbühel Vis mer

– Det er så fine forhold. Du kan gjøre hva du vil, ga Lucas Braathen beskjed om etter sitt finaleløp - opp til Sebastian Foss-Solevåg på toppen.

Men det sa stopp for ham på kulen. Der var det over og ut.

Sebastian Foss-Solevåg (30) gjennomførte en nær perfekt førsteomgang i værvanskelige Kitzbühel lørdag morgen. Vel å merke hemmet av et brudd i tommelen. Det har medført at han ikke har kunnet trene på skikkelig vis, hvilket ikke kom til syne på noe vis da han kjørte inn til foreløpig 2. plass - ett hundredel bak da ledende Noel Clement.

– All fokus på franskmannen, uttalte Norges verdensmester i slalåm til NRK - selv etter at italieneren Alex Vintazer nærmest kjørte over evne og inn til ledelse 9/100 foran Foss-Solevåg.

– Jeg får innstille meg på å komme inn på grønne lys, tilføyde han (grønt lys på skjermen er «ledelse»).

Det betydde at han mente Noel Clement ville være konkurrenten han i praksis måtte klå i finaleomgangen, for å slå kloa i førstepremien på en million kroner.

– Samme som første. Jeg har en bra mulighet, så får jeg gripe den, svarte Sebastian Foss Solevåg på spørsmål om hva planen hans for de kommende avgjørende sekundene ville være.

Bak seg på 4. plass hadde han italienske Giuliano Razzoli, som ikke utgjorde en tidsmessig trussel.

Lucas Braathen gjorde en feil som kostet ham dyrt i første omgang, men han var tross alt fornøyd med totalen og lå på 9. plass foran finalen - en uke etter at han rykket fra 29. plass til toppen av pallen i Wengen. Sensasjonsgutten (21) hadde 98/100 opp til Vinatzer, med andre ord ikke uoverkommelig.

Lucas Braathen svingte friskt inn til foreløpig ledelse, 27/100 foran til da ledende Henrik Kristoffersen.

Henrik Kristoffersen (27) av var i utgangspunktet dårligere stilt enn Braathen. Han fant, med egne ord, ikke rytmen i første omgang og tok seg til finalens topp 30 med 24. plass - 1,59 sekunder bak Sebastian Foss-Solevåg. Kristoffersen ledet i Wengen forrige helg, til han hektet fire porter før målstreken.

Han ristet på hodet etter å ha fullført denne gangen. Finaleomgangen hans var god, men antakelig et stykke fra god nok til å hevde seg i toppen. Han kunne sette seg i ledersetet. Men det gikk for «sakte» i siste halvdel av løypa til at han skulle ha håp om å sitte lenge - selv om han med beste omgangstid fortsatt satt der drøyt halvveis.

Og til Braathen ba ham vike plassen.

– Det er bedre, men ikke så bra. Det er som det er. Jeg tror det er mulig å kjøre fortere enn jeg gjorde, spesielt her i bunn. Hadde jeg ledet og kjørt slik, ville det sikkert vært ok. Uansett om jeg hopper til 10. plass, er det ikke godt nok, uttalte Henrik Kristoffersen i et intervju med NRK.

Briten Dave Ryding tok ledelsen da det sto igjen fem kjørere på toppen. Ryding la Lucas Braathen 38/100 bak seg, og Kristoffersen 65/100 bak seg sammenlagt.