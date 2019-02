LURT SMIL: Aksel Lund Svindal vil ikke røpe hva fremtiden bringer enn så lenge. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Aksel Lund Svindal holder fremtidsplanene hemmelige

ÅRE (VG) Aksel Lund Svindal (36) er inne i sin siste uke som aktiv idrettsutøver. Han hevder han foreløpig ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre videre.

Aksel Lund Svindal er motivert, målrettet og fokusert før sine avslutningsdager som farts-komet i alpint-sirkuset. Som den superstjernen han er blitt, var det mange utenlandske og norske medier som hadde samlet seg da nordmennene holdt pressekonferanse i Åre foran super-G-rennet som går onsdag.

– Jeg føler meg bra, og jeg tror det var en god beslutning. Når du har klare mål, så er det lettere å ta det helt ut. Når det er over så er det over. Og forhåpentligvis har jeg gjort noen gode renn. Jeg vet at jeg kommer til å savne dette. Det å tenke på det er en ting, men det å si det offentlig er skremmende, sa Svindal til VG.

Etter utforrennet på lørdag er det over. I Åre, der det på mange måter startet. Med to gull i VM i 2007 og verdenscupen sammenlagt den våren var eventyret på ski i gang.

Nå er det for førte gang på lenge usikkert hva fremtiden bringer.

– Jeg vet hva jeg skal gjøre det neste 10 dagene, så nå er det fullt fokus på det. Så er det litt åpent, da, sier en smilende Lund Svindal.

Han sitter ved et bord og snakker til pressen. Som i Kitzbühel får han spørsmål om veien videre. Nå hovedsakelig fra utenlandsk presse.

36-åringen fra Romerike holder tankene rundt fremtiden skjult. Han smiler lurt når han svarer, men gir ingen hint. Likevel er det grunn til å tro at han fortsetter som businessmann. Allerede har han lansert en app , og hans egne klesmerke er for lengst på plass i butikkhyllene.

Lo av politiker-spørsmål

Da en reporter for nyhetsbyrået SNTV spurte om han hadde tenkt seg inn i politikken, ble det noe latter og reaksjoner i panelet.

– Jeg er vel ikke kjent intern for å være en politiker. Det ser ikke alltid ut som 2+2 blir 4. Jeg er en praktiker som staker ut en retning og vet hvor jeg skal. Da jeg fikk spørsmål om det, fikk vi så mange assosiasjoner til interne spøker vi har hatt på dette, sier Lund Svindal til VG.

Tidligere har vi sett utøvere som Ole Einar Bjørndalen engasjert seg innen idrettspolitikk .

– Man kunne vel lært ved tiden?

– Da må man i så fall lære med tiden å bli politisk korrekt. Og det er vel ikke politisk korrekt å si man ikke passer inn der i utgangspunktet.

– Jeg blir veldig overrasket om han ender opp innen politikken, ler Kjetil Jansrud. Som selv håper han blir klar for kjøring etter fingerbruddene i Kitzbühel:

Usikker på reality

– Nei, politikk er et eget fag. Jeg liker nok mer klare mål og ikke så mye omdreininger og allianser. Jeg hadde gjort meg like dårlig i politikk som i Paradise Hotel og i Farmen.

– Farmen kjendis kunne vel vært noe for deg?

– Er det ikke politikk der også – og utstemminger?

– Tvekamper og fysiske dueller må jo være skapt for deg?

– Ja, kanskje kunne det vært noe da. Jeg er ikke så god på realityshow, så bare kastet ut noen navn.

– Jeg gleder meg til å se han i Farmen kjendis. Spørs hvor god han er til å melke kyrne. Det kan bli bra det, ler lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde.

– Jeg tror politikk er ganske langt ned på lista. Han er jo dypt inne i klesbransjen blant annet. Så blir spennende å se hva han gjør. Han leverer nok der også, legger han til.

De siste dagene har Lund Svindal og Kjetil Jansrud spist frokost 04:45 for å kunne kjøre grytidlig før turistene kom ut i VM-løypene. Forutsetningene for å levere en siste gang skal være så gode som mulig. Onsdag kjører han sitt nest siste renn.

– Jeg gleder meg mer enn jeg er nervøs nå siden det er siste gangen. Så det blir spennende å se på renndagen, avslutter veteranen.

PS: Ragnhild Mowinckel og jentene åpner VM med sin super-G tirsdag 12:30.