DAG 1: Henrik Kristoffersen tilbrakte hele dagen i Oslo tingrett i dag, tirsdag. Det skal han gjøre de neste fem dagene også. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skiforbundets advokat om Kristoffersen-krav: – Utenkelig

OSLO TINGRETT (VG) Advokaten til Norges skiforbund rister på hodet over et av kravene Henrik Kristoffersen (24) stilte for å få til et forlik i den pågående rettssaken i Oslo tingrett.

Publisert: 19.03.19 15:53 Oppdatert: 19.03.19 16:07







Det kjemper Kristoffersen nå for å få lov til å reklamere for Red Bull på hodeplaggene sine. Norges skiforbund har sagt nei, fordi de hevder å eie reklameplassen - som allerede er solgt til Telenor.

Men allerede etter et kvarter på dag én av saken, opplyste Kristoffersens advokat at alpinisten hadde kommet med et forslag til forlik. Forslaget inneholdt tre krav, der det siste var at skiforbundet i fremtiden må bruke dobbelt så mye penger på bredde og utvikling som de i dag gjør på sin egen administrasjon.

– Det er selvfølgelig helt umulig og ville ikke vært i tråd med forbundets egne regler at en utøver i en forliksavtale skal overstyre skiforbundets organer i hvordan man bruker egne inntekter. Det er helt utenkelig i en demokratisk organisasjon der skitinget og forbundets organer styrer driften. Det kan ikke en enkeltutøver gjøre, sier skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan etter endt dag i sal 250.

Kristoffersen ba også om et støtteapparat tilsvarende det Red Bull kan gi ham, samt at han tilbød seg å droppe et økonomisk krav mot skiforbundet dersom disse pengene i stedet gikk til bredde og utviklingsarbeid på klubbnivå.

Kristoffersen skal forklare seg for retten og ønsket ikke kommentere den pågående saken overfor et knippe journalister i dag. Skiforbundets advokat snakket derimot i fem minutter etter endt dag.

les også Alt du må vite: Dette strides partene om i Henrik Kristoffersen-saken

– Jeg kan opplyse om at skiforbundet også har fremsatt et forlikstilbud. Det er ikke slik at det bare er Kristoffersen som har forsøkt å finne en løsning på saken. Det har også skiforbundet gjort, forklarte Bjørgan.

– Hva gikk deres tilbud ut på?

– Det ville gi ham muligheten til et fleksibelt og eget, tilrettelagt treningsopplegg med betydelig økonomisk støtte fra skiforbundet. Og en sikkerhet for å få beholde eksisterende Red Bull-avtale frem til neste OL-sesong. Men det ble ikke akseptert og derfor står vi her, sier han.

Han skal holde sitt innledende foredrag i morgen, før Kristoffersen går i vitneboksen. I dag, tirsdag, ble hele dagen brukt på innledningsforedraget til Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud.

Han hamret blant annet løs på hvordan han mener skiforbundet bruker penger, og viste til årsrapporten deres.

SKIFORBUNDETS ADVOKAT: Per Andreas Bjørgan. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ifølge Stemsrud bruker forbundet over 40 millioner kroner i 2017 på styre og administrasjon. Samtidig viser posten for «bredde, utdanning og utvikling» bare drøyt 21 millioner kroner.

– På dette regnskapet ser vi at bredde, utdanning og utvikling bare får smuler fra skiforbundet sentralt, til tross for den enorme innsatsen som legges ned fra klubbene. Skiforbundet sentralt bidrar med andre ord ikke til solidaritet.

les også Forlik avvist nylig: Dette var Henrik Kristoffersens tre krav til Skiforbundet

VG er kjent med at skiforbundet mener tallene Stemsrud trakk frem ikke tegner et riktig bilde, og at dette vil bli tema senere i saken.

Men for Kristoffersen-siden er tallene viktig: Advokat Stemsrud mener Kristoffersen er ilagt en såkalt «restriksjon» i juridisk forstand, siden han ikke får lov til å promotere Red Bull. Et av fire kriterier som må oppfylles for at en restriksjon er lovlig, er at det hele kan forsvares ved at pengene går til allmenne formål.

Breddeidrett, men ikke administrasjon, er ifølge Stemsrud å anse som et allment formål. Han mener den pålagte restriksjonen er forbudt og at skiforbundets vedtak om å nekte Kristoffersen å reklamere for Red Bull, er ulovlig.

Se hele dag én i Oslo tingrett i opptak her: