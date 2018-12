Aleksander Aamodt Kildes første seier på nesten tre år – skrekkfall for sveitser

Aleksander Aamodt Kilde (26) utklasset konkurrentene i Val Gardena, og vant med nesten ett sekund. Men det ble lenge overskygget av skrekkfallet til Marc Gisin (30).

– Jeg har ikke vært så langt foran før. Det er utrolig moro. Jeg følte det stemte fra port én. Den følelsen er helt rå. Det var utrolig bra, sier Aamodt Kilde til VG.

Nordmannen vant 86 hundredeler foran Max Franz og 92 hundredeler foran Beat Feuz. Aksel Lund Svindal ble nummer seks – 1,08 sekund bak.

Vinnere i Val Gardena de siste årene:

2018: Utfor: Aleksander Aamodt Kilde

Super-G: Aksel Lund Svindal 2017: Utfor: Aksel Lund Svindal

Super-G: Josef Ferstl 2016: Utfor: Max Franz

Super-G: Kjetil Jansrud 2015: Utfor: Aksel Lund Svindal

Super-G: Aksel Lund Svindal 2014: Utfor: Steven Nyman

Super-G: Kjetil Jansrud 2013: Utfor: Erik Guay

Super-G: Aksel Lund Svindal 2012: Utfor: Steven Nyman

Super-G: Aksel Lund Svindal



Aamodt Kilde har to seirer fra før. En i super-G og en i utfor. Begge kom tidlig i 2016.

Noen utøvere gjenstår, men de skal ikke være gode nok til å vinne rennet. Kun en veldig stor overraskelse kan true seieren.

Tilbake etter tung periode

Aamodt Kilde hadde en tung sesong i fjor – uten pallplasseringer.

Tredjeplass under super-G i Beaver Creek og seier i dag, tyder på at Aamodt Kilde er på gang igjen.

– Jeg føler det. Og jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg vil ha denne følelsen mer fremover også. Ting begynner virkelig å stemme. Nå leker jeg med skiene, og det er ikke skiene som leker med meg, sier Aamodt Kilde.

Han byttet skimerke fra Atomic til Head før sist sesong. Det har tatt tid å venne seg til.

– Jeg sto i det og har jobbet hardt. Da er det utrolig deilig å få resultater igjen nå. Det er herlig, sier 26-åringen.

Aamodt Kilde står nå med ni pallplasser i verdenscupen.

Jansrud langt bak

Kjetil Jansrud på 22. plass er 2,28 sekunder bak lederen, og slo oppgitt ut med armene.

– Han er i en blindgate i utfor nå, sier Kjetil André Aamodt, NRK-ekspert.

Hans siste verdenscupseier i utfor kom i Kvitfjell i februar 2017.

– Min plassering er ikke så viktig nå når «Aleks» leverer så hinsides bra. Men det er fryktelig frustrerende. Nesten sjokkerende stor avstand opp, sier Jansrud til NRK.

Stygt fall

Et skår i gleden var Marc Gisins fall på startnummeret før Aksel Lund Svindal.

Sveitseren ramlet i over hundre kilometer og ble kastet mange meter i luften. Gisins så ut til å slå ribbeinene og hoften kraftig. Han ble fraktet til sykehus i Bolzano med helikopter, skriver Krone.

– Marc er våken og tilstanden hans er stabil, sier søsteren Michelle Gisin til sveitsiske Blick .

– Det er ikke noe hyggelig. Det er en risikosport, men det er alltid fælt å se. Vi krysser for fingrene for at det går bra, sier Aamodt Kilde.

Det er ikke første gang Gisin faller stygt. Han gjorde det også i Kitzbühel i januar 2015. Da fikk han hodeskader som satte han ut resten av sesongen.

Tyske Stefan Stankalla falt også stygt på samme sted, kalt Kamelpukkelen, i 1999.

Gian Luca Barandun, 24 år gammel sveitsisk alpinist, døde i november som følge av en paraglider-ulykke. I 2002 gikk sveitseren Werner Elmer bort etter ulykke i et utforrenn.

Det franske alpinlandslaget mistet David Poisson etter en ulykke i fjor.

Topp ti, utfor i Val Gardena:

1. Aleksander Aamodt Kilde, 1.56,13

2. Max Franz, + 0,86

3. Beat Feuz, + 0,92

4. Bryce Bennett, + 0,98

5. Steven Nyman, + 1,01

6. Travis Ganong, +1,05

7. Aksel Lund Svindal, + 1,08

8. Mauro Caviezel, + 1,12

9. Adrien Theaux, + 1,17

10. Hannes Reichelt, + 1,31

10. Benjamin Thomsen, +1,31

15. Adrian Smiseth Sejerstad +1,62

24. Kjetil Jansrud, + 2,28