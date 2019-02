SKUFFET: Henrik Kristoffersen ble nummer åtte i VM-avslutningen søndag ettermiddag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Slik svarer Kristoffersen på kritikk for treningsopplegget: – Splittet blir det uansett

ÅRE (VG) Henrik Kristoffersen (24) holder fast ved at en individuell tilpasning av trenings- og sesongopplegget er rett vei å gå. Til tross for at han får kritikk for ikke å samarbeide nok.

Fredag smilte han og jublet over igjen å stå øverst på pallen – der han selv mener han skal være. Søndag var på mange måter tilbake til normalen, slik situasjonen har vært denne sesongen.

Utgangspunktet virket nært umulig etter en førsteomgang hvor Kristoffersen lå hele 1,7 sekund bak sin argeste rival Marcel Hirscher.

Han endte 1,12 bak, men på åttendeplass i VMs avsluttende øvelse – slalåm.

Hirscher vant foran lagkameratene Michael Matt og Marco Schwarz.

– Jeg må trene mer, rett og slett, sier Kristoffersen til VG – om avstanden opp til teten.

Og treningsopplegget ble tema i dette intervjuet.

For 24-åringen har et nøye planlagt program for sesongen. Han kjører mange renn, og for å få optimale forberedelser velger han egne steder og bo, trener en del på egen hånd og kan ikke alltid delta på felles treninger med lagkameratene.

Fikk kritikk

Dagbladet brukte mandag tid på kommentatorplass til å fortelle om en full splittelse innad i alpinlandslaget. Med tittelen «Henrik provoserer» legges blant annet følgende til grunn.

– Midt under VM er treningsfellesskapet mer truet enn noen gang, skrives det.

Avisens kommentator påstår at forholdet mellom 24-åringen og de andre utøverne nå er verre enn noen gang.

Søndag skrev TV 2 at teknikktrener, Stefan Kornberger, sluttet grunnet en uenighet med Kristoffersen.

– Det var en utfordring med noen utøvere. Han (Kornberger, journ. anm) står for noen ting. Han står for fellesskapet, hardt arbeid og var en kar som var med i åtte år. Det er ikke på grunn av for hardt eller for mye arbeid at han sluttet, sier landslagssjef Christian Mitter til TV-kanalen.

– Du sier noen utøvere, er det Henrik?

– Ja, det er Henrik, bekrefter han.

Hverken Henrik eller Lars Kristoffersen har ønsket å kommentere saken.

Sammenligningen treningsfellesskap med paralleller mellom fart- og teknikklaget oppleves i alles øyne, blant de kildene VG har snakket om, som fullstendig søkt fordi det er to forskjellige lag i utgangspunktet.

Samtidig har man kjørt en splittelse innad i teknikklaget mellom de som kjører storslalåm og slalåm, og de som bare kjører det sistnevnte.

Når det nå står tre Østerrikere på toppen av pallen, mener ikke Kristoffersen det handler om at de er mer samlet.

– I Østerrike trener omtrent ingen sammen. Hirscher (gullvinner) er helt alene, Matt (sølv) trener hjemme grunnet at han kjører mye slalåm. Feller (sjetteplass) og Schwartz (bronse) er litt sammen, men også en del alene.

Ønsker mer samhold

VG spør lagkameratene om hvordan de opplever treningsopplegget siden de selv mener det å «samle kompetanse» er viktig.

– Jeg savner litt ei større gruppe, sier Sebastian Foss Solevåg. Som oftest trener med Jonathan Nordbotten.

– Hva ville det hatt å si dersom Henrik var mer til stede?

– Hvem man sparrer seg med er ikke så viktig, tror jeg. Jeg har ikke vært med han i sesongoppkjøringen hverken i år eller i fjor. Og i fjor hadde jeg min beste slalåmsesong, så det er ikke godt å si.

Leif Kristian Nestvold Haugen kjører mye sammen med Kristoffersen. De kjører begge både storslalåm og slalåm.

– Jeg har troen på at dersom vi er sammen i slalåmtreningene, og pusher hverandre der så kan det hjelpe hverandre til å bli bedre.

Kristoffersen mener en slik løsning er vanskelig i praksis, og skisserer hvordan en dag i verdenscupen ser ut:

– Prioriteringene er annerledes dersom du bare kjører slalåm. Det er stor forskjell. I Adelboden kjører jeg storslalåm på morgenen, og reiser 07.15. Så er jeg tilbake på hotellet 16:45. 18.15 er det premieutdeling. Så startnummerutdeling. Da er jeg ikke tilbake før 19:45. De andre har da trent (som han går glipp av grunnet renn) og ligget på sofaen og slappet av.

Konflikten med forbundet

Det er svært viktig for Kristoffersen å optimalisere opplegget for å nærme seg toppen. Marcel Hirscher kjører et eget opplegg finansiert av sponsorer. En mulighet til å ha disse forutsetningene er kjernen i konflikten med Norges Skiforbund, som er oppe i retten. Der økonomisk gevinst oftest blir dratt frem som grunnlaget for saken – er det nettopp muligheten til å kunne bruke samarbeidspartneres midler til å få et lignende opplegg som Hirscher den egentlige grunnen.

Etter sesongen skal saken opp i retten. Ved medhold kan Kristoffersen kunne vurdere å stå helt utenfor landslagets opplegg.

– Det vet jeg ikke hva de tenker om. Man skal ikke tvinge noen til å være et sted de ikke vil være, svarer Nestvold Haugen på spørsmål om hva en slik situasjon eventuelt vil bety.

Igjen minner Kristoffersen om hvor mange i verdenstoppen som kjører et eget opplegg. På kvinnenes pall denne helgen har det vært mange utøvere som alle kjører et individuelt opplegg – Mikaela Shiffrin, Petra Vlhová og Wendy Holdener blant dem.

– Det blir splittet uansett. Vi må jo trene storslalåm, vi kan ikke bare trene slalåm, forteller Kristoffersen – og sikter til utøverne som kjører flere typer disipliner.

GULLGUTT: Marcel Hirscher tok sitt syvende VM-gull. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Oppe i Stenmark-klasse

Marcel Hirscher er uansett noe å strekke seg etter. Østerrikeren som har slitt med sykdom denne uken, sto igjen øverst på pallen. Han tok sitt syvende VM-gull (to laggull).

Nok en gang trekkes parallellene til den svenske legenden Ingemar Stenmark. Han tok fire VM-gull, to OL og hele 86 verdenscupseire. Hirscher har allerede to OL-gull og har 68 seire i verdenscupen.

– Jeg er ung, så igjen må jeg fortelle at jeg har aldri sett han kjøre, svarer Hirscher og unngår flere spørsmål om sammenligningen på pressekonferansen etter søndagens renn.

– Det er vanskelig å sammenligne epoker, men for meg er han nok den aller største alpinisten, sier Leif Kristian Nestvold Haugen.

Hirscher får spørsmål om han kanskje legger opp etter sesongen, og svarer følgende.

– Det ble nok det siste VM, og det kan være over. Nå er det ti renn igjen som jeg tenker på. Så tar jeg en pause, og tenker over det.