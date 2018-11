FALT: Manuel Osborne-Paradise. Foto: Frank Gunn / TT NYHETSBYRÅN

Svindal- og Jansrud-konkurrent hentet av luftambulanse etter stygt fall

Manuel Osborne-Paradis fikk en forferdelig start på sesongen. Den første utfortreningen i Lake Louise endte med at 34-åringen ble hentet av luftambulanse etter et stygt fall.

Publisert: 21.11.18 23:10 Oppdatert: 21.11.18 23:28

Den kanadiske utforkjøreren skal ha pådratt seg en alvorlig skade i leggen etter å ha falt midtveis i løypen.

Treningen måtte avbrytes etter en drøy halv time mens Osborne-Paradis mottok behandling og ble hentet med helikopter.

Siste nytt fra det kanadiske alpinlaget er at det går bra med ham, men at han fortsatt undersøkes av det medisinske apparatet. Det kanadiske teamet opplyser ingenting nytt rundt leggskaden, men sier at de vil komme tilbake med mer senere.

Fallet overskygget dermed treningsøkten som ellers var av det lystige slaget sett med norske øyne.

Svindal tilbake

Allerede før fallet til Osborne-Paradis, som satte utfor med startnummer 12, hadde både Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud unnagjort sine treningsløp.

Svindal, som nylig var under kniven for en håndskade , var nemlig tilbake med ski under beina bare fire dager etter operasjonen. Svindal endte 0.78 bak treningens bestemann, italienske Christof Innerhofer.

Skadeplagede Svindal var bare 18 hundredeler bak lagkamerat Kjetil Jansrud, som var fjerde raskest på treningen. Svindal ble nummer syv. Med andre ord, ingen dårlig start på sesongen for Svindal, som har vært skeptisk til om kroppen hans takler et år til på toppnivå:

For alpint-gutta er det sesongstart til helgen i nettopp Lake Louise. Svindal, som overfor VG har anslått at det var 50 % sjanse for at han kom til å stille til start der, ser ut til å være klar for sesongstarten, til tross for en noe trøblete avslutning.

Uheldige Osborne-Paradis var hjemmefavoritt til sesongåpningen, men mannen som var den eneste som ikke tok seg helskinnet gjennom løypa onsdag blir nok ikke å se øverst i bakken når alpint-sirkuset braker i gang igjen.