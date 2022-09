STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre hyller Aksel Lund Svindal.

Lund Svindal hylles for åpenheten

Lørdag delte Aksel Lund Svindal at han er rammet av testikkelkreft. Nå renner hyllest og støtteerklæringene inn.

– Takk til Aksel Lund Svindal, som i dag er åpen om sin egen kreftsykdom. Aksel følte en endring i kroppen, oppsøkte lege, fikk beskjed om at han hadde testikkelkreft og rask behandling på sykehus. Han skriver at menn bør bli flinkere til å snakke om egen helse. Det er en oppfordring jeg støtter. Vi har et helsevesen i Norge som kan gi svar og god behandling, og det er viktig å ikke vente unødig om man føler at noe ikke er som det skal. God bedring Aksel, og takk for åpenheten! skriver statsminister Jonas Gahr Støre på Facebook.

Ap-politikeren er bare én av mange som har uttrykt medfølelse og støtte til Aksel Lund Svindal etter at delte budskapet til sine 511 000 følgere på Instagram.

Aksel Lund Svindal tok to OL-gull i karrieren, i super G i 2010 og i utfor i 2018, og er en av norgeshistoriens mest meriterte alpinister. Han la opp i 2019 og har siden funnet lykken med hekkeløper Amalie Iuel.

Kjæresten deler tre blå hjerter i kommentarfeltet under Svindals Instagram-innlegg.

– God bedring, skriver en annen tidligere skihelt, Petter Northug.

– Herlig at du deler og godt å høre at det har gått bra, skriver Martin Danielle, som går under artistnavnet CLMD.

ALPINLEGENDE: Aksel Lund Svindal.

Gjennom et langt alpintliv har Svindal blitt kjent med mennesker fra hele verden, og en rekke tidligere konkurrenter og lagkamerater ønsker ham god bedring.

– Det kom som et sjokk på meg som alle andre. Jeg er veldig lettet over at det har gått så bra og at han oppdaget det tidlig. Tøff prosess for Aksel, men han er en råtass som kommer seg igjennom dette med hodet hevet, sier alpinstjernen Aleksander Aamodt Kilde til TV 2.

Kjendislege Wazim Zahid gjør som Støre og takker Svindal for at han er modig og deler.

– Takk for åpenheten og for at du skaper oppmerksomhet rundt mens helse. Jeg ønsker deg god bedring og alt godt. Heier på deg, mester, skriver han i kommentarfeltet.

Kreftforeningen roser Svindal for åpenheten.

– Det er enormt viktig at han snakker høyt om det av to grunner. Det er viktig at han minner andre menn på å ta symptomer på alvor. Gå til legen. Menn er ikke så flinke til å snakke om kreft. De går ofte senere til legen enn kvinner, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, til VG.