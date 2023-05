FINSTAS: Denne uken ble Ebba Årsjö tildelt prisen som årets kvinnelige parautøver i Sverige.

Gullvinneren har funnet kjærligheten: − Jeg trodde ingen skulle elske meg

Ebba Årsjö (22) har blitt en para-profil etter gullet i Beijing. Nå forteller svensken at hun har funnet kjærligheten - og at hun aldri trodde at det kunne skje henne.

– Jeg var redd for det under hele oppveksten, at jeg aldri skulle finne noen som skulle elske meg for den var og hvordan jeg så ut, sier alpinisten til Expressen.

Hun har muskeltap i høyre bein, en bivirkning av Klippel-Trenaunay-syndromet som hun ble født med. Ifølge nhi.no fødes omtrent ett barn med denne tilstanden årlig i Norge

Sommeren 2022 viste hun for første gang fram beinet sitt til offentligheten da hun postet et Instagram-bilde av seg selv i bikini fra Mallorca.

Responsen var stor og nesten utelukkende positiv har hun fortalt i etterkant:

BILDET: Dette bildet vakte stor respons hos Instagram-brukerne.

Hun tok to gull og én bronse i alpint under Paralympics og har fått stjernestatus i Sverige - og også utenfor landets grenser.

– Jeg trodde jeg skulle miste følgere. Men den gang hadde jeg rundt 6.000 følgere, nå har jeg 26.000. Og det har blitt mye media siden den gang, sier Årsjö, som innrømmer at det tar på beinet å drive med idretten - men at det gir henne så mange gleder.

– Jeg vil virkelig kjøre i ett Paralympics til. Så vi får vi hvor lenge jeg orker å fortsette. Jeg driver på til kroppen sier nei.

KONGELIG GLANS: Ebba Årsjö ble i 2022 tildelt Victoria-prisen. Her sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel.

På den svenske idrettsgallaen, som er enda mer prestisjefylt enn den norske, dukket hun opp med sin to år eldre kjæreste - men hun vil holde hans navn hemmelig.

På Expressens spørsmål om han visste om hennes funksjonsnedsettelse, svarer hun:

– Ja, dette var jo etter Paralympics, og gikk man inn på min Instagram, så man jo. Så ja, han visste om det, men han brydde seg ikke - noe som var veldig deilig, sier Årsjö og omtaler ham som «min klippe i alt».