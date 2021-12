forrige



fullskjerm neste MOT SEIER: Aleksander Aamodt Kilde er på vei mot sin fjerde verdenscupseier for sesongen. 1 av 3 Foto: Giovanni Maria Pizzato / AP

Tre på rad for Aamodt Kilde: − Trodde det var sjanseløst

Aleksander Aamodt Kilde kjørte inn til en super G-seier så solid at rivalen Dominik Paris sto med lua i hånda. Han hadde ikke selv trodd det var mulig så kort tid etter korsbåndsskaden.

– Det er spinnvilt når du sier det på den måten. Jeg har egentlig ikke ord på hvor god denne sesongstarten har vært, med tanke på skaden og alt, sier Kilde til VG – «konfrontert» med sin tredje super G-seier på rad.

Nordmannen fikk virkelig opp farten de midterste sektorene og suste inn hele 85 hundredeler foran Vincent Kriechmayr. Sistnevnte ble skjøvet ned av outsideren Raphael Haaser, som tok andreplass.

– Hvem i alle dager skal kunne slå Kilde her da, spurte VSport-kommentator Andreas Toft retorisk.

Svaret: ingen.

Ikke nok med det: Nordmannen er den første til å vinne tre strake super G-renn siden Kjetil Jansrud gjorde det samme i 2016.

– Det sier litt om teamet vårt, sier Kilde.

Seieren var så imponerende at Dominik Paris, som var blant Kildes overmenn i gårsdagens utforrenn samme sted, tok av seg capsen i salutt til den norske 29-åringen.

– Det er jo rått, da. Jeg digger Paris. Vi er gode venner og han eier det fjellet her. Det å slå ham i denne bakken er en seier i seg selv. Det at han viser respekt tilbake sier mye om ham som idrettsutøver og person, så det er jeg som skal ta av meg hatten her, sier Kilde.

Italieneren selv hadde en skuffende dagen derpå etter utforseieren.

Nordmannens triumf er den første norske seier i Bormio siden 2013 – og Kildes fjerde verdenscupseier siden comebacket etter den stygge korsbåndsskaden i vinter:

Hadde han forventet fire seirer før nyttår så kort tid etter skaden?

– Absolutt ikke. Gjennom rehaben hadde jeg troen på at jeg skulle tilbake til toppnivå, men at jeg skulle ha fire seiere før nyttår er helt ufattelig, egentlig. Jeg hadde hverken sett det for meg eller drømt om det, for jeg trodde det var sjanseløst, sier Kilde om comebacket.

– Er du overrasket over hvor fort det har gått?

– Ja, absolutt. Jeg var allerede overrasket i Beaver Creek, da jeg tok den doble der. Det er en surrealistisk følelse, sier Kilde.

Adrian Smiseth Sejersted fikk løyperapport fra Kilde før sitt renn, men skuffet og kjørte inn hele 3,38 sekunder bak lagkameraten. Også Henrik Røa hadde en tung dag.