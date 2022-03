FESTAVSLUTNING: Lørdag kjører Kjetil Jansrud sitt siste alle siste renn – på hjemmebane i Kvitfjell. Her fra et VG-portrett i 2016.

Kjetil Jansrud legger opp lørdag: − Det er vemodig

Han var vunnet OL-gull, VM-gull, fire kuler i verdenscupen og det klassiske utforrennet i Kitzbühel. Men Kjetil Jansrud (36) kommer til å huske hverdagene med lagkompisene aller best. Lørdag kjører gudbrandsdølen sitt siste renn.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Det er vemodig. Så absolutt. Jeg føler meg enormt takknemlig som har fått lov til å oppleve alt dette, sier Jansrud til VG.

Han har bare kjørt et renn i OL etter kneskaden i desember. Verdenscuphelgen i Kvitfjell inneholder utforrenn både fredag og lørdag – pluss super-G søndag. Kanskje kjører Jansrud bare lørdag. Da vil familie, venner og hjemmepublikum være på plass for å ta farvel med hans gylne tid som aktiv utøver.

Info Høydepunktene i karrieren til Kjetil Jansrud OL: 1 gull, 2 sølv og 2 bronse. VM: 1 gull og 2 sølv. V-cupen enkeltrenn: 23 seire og 53 pallplasseringer. V-cupen sammenlagt: To 2. plasser totalt. En seier i utforcupen og tre i super-G. Vis mer

– Det er vemodig å lukke det «kapittelet» som jeg har vært så glad i, gjentar han og snakker om alle som «har kommet og gått» siden han som 16-årig jypling debuterte i europacupen for 20 år siden.

Etter hvert opplevde han selve alpineventyret med 23 verdenscupseire i enkeltrenn og åtte medaljer i VM- og OL. Tre ganger vant han verdenscupen sammenlagt i super-G, én gang i utfor og to ganger ble fartsspesialisten nummer to i den totale verdenscupen.

– Minnene om resultatene mine ligger der for alltid i medaljene jeg har tatt. De kan jeg ta frem å se på med kjærlighet når jeg blir gammel og grå. Men jeg er mer redd for å miste hverdagsminnene. 90 prosent av en utøvers liv er de rennene du ikke vinner. Det er de minnene som ligger fremst nå og det er dem jeg ønsker å holde ved like, beskriver Kjetil Jansrud.

OL-VINNER: Kjetil Jansrud vant OL-gull i super-G i Sotsji for åtte år siden.

– Jeg husker alt annet enn resultatene best, forteller han i sin siste uke som aktiv.

– Jeg kommer til å savne alle middagene med laget, alle opplevelsene på tur, all latteren, alle enkelthendelsene, samholdet i laget. Det vil jeg huske best. Det er kanskje et teit svar, men det er sånn det føles. Jeg er så glad jeg har fått oppleve livet med en kompisgjeng 250 dager i året, sier Kjetil Jansrud.

Han synes det er naturlig å sette strek to år etter siste seier i verdenscupen. Prolapsskaden i ryggen har kranglet mer for hvert vinter som har gått.

– Det føles veldig riktig å legge opp nå. Jeg kjenner at kroppen ikke er 25 år lenger. Det er greit å gi seg mens leken er forholdsvis god. Jeg har også en familie på hjemmebane, sier Jansrud. Han har datteren Frøya (1,5) med Benedicte Isabel Mortensen. I slutten av august gifter paret seg.

– Det er viktig for meg å være tett på mitt eget barn når hun vokser opp. Jeg gleder meg enormt til det, sier han.

Kjetil Jansruds familie var i hans barndom mest interessert i langrenn. Men gjennom tantens jobb fikk han som 6-åring et par alpinski. Dermed lekte han på skiene i hagen på Vinstra, fortsatte i bakken på Gålå, før han etter eget utsagn fikk sine 10.000 timer i OL-bakken på Kvitfjell på 90-tallet.

Der utviklet han den kattemyke stilen, det naturlige skjæret, Jansruds fantastiske følelse for snøen.

– Det har vært noen renn hvor jeg har kjørt for halv maskin og vunnet, føler jeg. Jeg har kost meg og «danset» på ski. Det er vanskelig for meg å si hvorfor. Det er sammensatt, sier han.

VM-VINNER: Kjetil Jansrud ble verdensmester i 2018, men hyllet sølvvinner Aksel Lund Svindal i Åre. Kompisen kjørte sitt siste renn.

Den aller beste perioden hadde han med ni verdenscupseire på et drøyt år i 2014 og 2015. Han opplevde store ting med Aksel Lund Svindal på slutten av bestekompisens karriere. De vant OL-utforen dobbelt med Svindal først i 2018 og gjentok det samme i Lund Svindals avskjedsrenn, VM-utforen i 2019. Da vant Jansrud gullet.

Lund Svindal gled rett over i sin business-prosjekter. Jansrud er langt mer usikker på hva fremtiden vil bringe.

– Et godt spørsmål. Jeg har ingen ting «linet» opp, sier han.

– Aksel var så «busy» med sine investeringer på slutten at han nesten ikke hadde tid å stå på ski. Det var en flytende overgang. Jeg er mer den klassiske idrettsutøveren. Det blir spennende å se. Men de sier at når en dør lukker seg så åpner en annen.

Kjetil Jansruds investeringsselskap KIGM Holding har gjort det sterkt de siste årene.

– Jeg har litt investeringer på si, men det er helt enkelt en forvaltning av min pensjon. Men det er ikke ulovlig for meg å få en vanlig jobb. Vi får se hva det blir til etter hvert, sier han.