TRE ÅR PÅ EGEN HÅND: Henrik Kristoffersen (t.h) tapte hovedsaken i den juridiske konflikten med Norges Skiforbund (NSF), men faren Lars Kristoffersen vil være hans offisielle trener de neste tre årene. Bildet er fra rettssaken mot NSF tidligere i år. Foto: Trond Solberg

Alpint må spare 4 millioner – kutter med syv landslagsløpere

Alpinledelsen i Norges Skiforbund har kuttet antall løpere på landslaget med syv løpere for å spare fire millioner. Henrik Kristoffersens spesialavtale skal ikke være årsak til hestekuren.

Nå nettopp







– Nei, faktisk ikke. Laguttaket ble gjort før vi inngikk avtalen med Henrik Kristoffersen. Den er et spleiselag mellom Henrik og oss. Det er ingen ekstra kostnad knyttet til «Team Kristoffersen», svarer lederen for alpinkomiteen i Norges Skiforbund, Ola Evjen, på spørsmål om eventuelt mer penger til Henrik Kristoffersen har å gjøre med landslagskuttet.

Antall løpere på landslaget sesongen 2018/19 var 37, inkludert én parautøver. Foran sesongen 2019/20 er antall løpere redusert med syv. Nå er det 30, inkludert to parautøvere. Etter uttaket 4. mai teller Norges alpinlandslag 14 kvinner og 16 menn (to mannlige parautøvere).

13 på landslaget i 2010 Her er antall utøvere på alpinlandslaget siden sesongen 2010/11 (ikke inkludert parautøvere): 2010/11: 13 – 2011/12: 17 – 2012/13: 18 – 2013/14: 24 – 2014/15: 25 – 2015/16: 26 – 2016/17: 30 – 2017/18: 36 – 2018/19: 35 – 2019/20: 28 Vis mer vg-expand-down

Sportssjef Claus Ryste hevder i likhet med alpinkomiteens leder Evjen at Henrik Kristoffersen «ikke får noe mer enn tilsvarende løpere».

– Han står ikke i veien for løpere som ikke er kommet med på landslaget nå?

– Nei, det vil jeg ikke si, svarer Claus Ryste på VGs spørsmål.

Det var i forbindelse med rettstvisten om Henrik Kristoffersens rett til å reklamere for sin private sponsor, energidrikk-produsenten «Red Bull», at Kristoffersen fikk innfridd sitt ønske – eller krav – om å danne sitt eget lag. Han vil fortsatt være en del av landslaget, men vil trene på egen hånd med pappa Lars Kristoffersen og sin trener fra barneårene, Einar Witteveen, som trenere.

Fra 1. september vil «Team Kristoffersen» bestå av ytterligere en person i trenerapparatet.

les også Henrik Kristoffersen: – Har fått støtte fra mange i Skiforbundet

Witteveen er fast ansatt som utviklingsansvarlig for alpint i Norges Skiforbund (NSF). Ifølge Ola Evjen er alpinkomiteen «i prosess» for å erstatte Witteveen og hans NSF-oppgaver så lenge han er opptatt med sin fulltids trenerjobb for Henrik Kristoffersen.

Alpint har slitt økonomisk til tross for sportslig suksess. Komitéleder Ola Evjen forteller at alpint har 9,6 millioner i gjeld til Skiforbundet sentralt.

SPORTSSJEF: Claus Ryste. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Gjelden skal tilbakebetales over en periode på fem år. Rundt fire av dem i år. Dette økonomiske krafttaket kan knyttes direkte til kuttet av antall løpere på landslaget, bekrefter Ola Evjen.

Ny inndeling/kategorisering (status): Komitéleder Ola Evjen sier at årets landslag er inndelt i nye kategorier, blant andre etter modell for hvordan USA gjør det: A-status kvinner

Ragnhild Mowinckel, Nina Haver-Løseth, Kristin Anna Lysdahl, Thea Stjernesund, B-status kvinner

Mina Fürst Holtmann, Kajsa Vickhoff Lie, Maren Skjøld, Maria Tviberg, Kristina Riis-Johannessen, Kaja Norbye C-status kvinner

Marte Monsen, Marte Berg Edseth, Hannah Sæthereng, Kristiane Bekkestad A-status menn Leif Kristian Nestvold Haugen, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde, Rasmus Windingstad, Adrian Smiseth Sejersted B-status men Sebastian Johann Foss Solevåg, Jonathan Nordbotten, Bjørnar Neteland, Timon Haugan, Lucas Braathen C-status, menn Bjørn Brudevoll, Fabian Wilkens Solheim, Atle Lie Mcgrath Landslag para elite alpint: Jesper Saltvik Pedersen, Marcus Grasto Nilsson Kilde: Norges Skiforbund Vis mer vg-expand-down

– Vi må sette tæring etter næring. Det er snakk om 10 prosent kostnadsreduksjon, sier han.

Evjen og sportssjef Claus Ryste legger ikke skjul på at barberingen har medført reaksjoner fra løpere som har ment seg vraket.

– Jeg forventer at folk blir frustrert over ikke å bli tatt ut på laget. Jeg har fått tilbakemeldinger fra folk som synes vi har vært strenge. Jeg har fått vondt i magen av laguttaket, for å si det rett ut, svarer komitéleder Evjen på spørsmål om noen har gitt uttrykk for å ha blitt dårlig behandlet.

Claus Ryste svarer «ja» på VGs spørsmål om mange er blitt «sure».

– Det er ingen ønskesituasjon. Det er et veldig tøft uttak, svarer han med tanke på at bredden i toppsjiktet blant de norske herrene er veldig stor.

Han tilføyer at kuttene av «de som er lengst unna og nedenfra» ikke kan vedvare. Ryste sier at det er der – blant de nest beste og bredden – at økningen når det gjelder antall på landslaget «vil komme». Sportssjefen sier også at det vil være naturlig frem mot 2022-OL i Beijing, hvis den sportslige suksessen fortsetter.

Publisert: 11.07.19 kl. 08:52