Jansrud sjanseløs i VM-kaos i super-G: − Jeg møtte ikke helt opp

CORTINA/OSLO (VG) Kjetil Jansrud (35) er langt bak teten i super-G-VM torsdag. Vincent Kriechmayr (29) leder til nå. Et vrient parti gjør det til et kaos-renn.

Rennet pågår fortsatt.

Østerrikeren Vincent Kriechmayr var favoritt både hos Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus på forhånd og leder foran Romed Baumann, Alexis Pinturault og den regjerende verdensmesteren Dominik Paris. Jansrud er nummer 10, et drøyt sekund bak Kriechmayr.

– Jeg håndterer is dårlig om dagen. Mellom besiktigelsen og starten vannet de i løypa, og dermed ble det helt andre forhold. Det er litt kjipt for min del, sier Jansrud til NRK.

– Jeg møtte ikke helt opp, fastslår veteranen, og sier at «det ble litt Kitzbühel/Garmisch-forhold» etter vanningen.

De tre første løperne, Christian Walder, Loïc Meillard og Mauro Caviezel hoppet seg alle ut av super-G-løypa. De klarte ikke den blå porten etter Vertegine-hoppet.

– Med fullt trykk klarer de ikke den svingen, fastslår Marius Arnesen på NRK-sendingen.

De andre løperne så det hele på tv-skjermen ved start og kunne dermed justere seg noe inn. Kjetil Jansrud hadde en fordel som kom med start nummer 11.

– Det er en del av gamet, fastslår Kjetil Jansrud til NRK.

Seks av de 16 første løperne kjørte ut. Løypa i Cortina er en helt ny trasé for alpinistene.

Kriechmayr fikset det vanskelige partiet på en bra måte - til tross for at han kom allerede på start nummer fem. Til da hadde bare én løper kommet til mål.

3. plass i Val Gardena er sesongens beste resultat for Jansrud, og han har ikke vunnet på over ett år. Det var i italienske Val Gardena han fikk vinterens to oppturer i og med at han ble nummer fire i utfor. I super-G har han ellers 6. plasser fra Bormio og Val d’Isere.

– Mye kan snu i VM. Både jeg og laget pleier å være gode i mesterskap, så det kan fort gå veien, sa Jansrud til VG på forhånd.

Jansrud er regjerende verdensmester i utfor etter seieren i Åre i 2019.

Skadene til Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted har sitt preg på Norges herrelag på fartssiden denne vinteren.

Debutanten Henrik Røa (25) har start nummer 38. Han kjører på egne ski i super-G, men skal i utfor låne utstyret til superstjernen Dominik Paris etter som begge kjører på samme skimerke.

– Jeg føler meg bra forberedt, sier Røa til NRK før start.