Dette er nye øvelser i OL: – En ekstra medaljesjanse for Norge

Publisert: 04.02.18 10:07

ALPINT 2018-02-04T09:07:03Z

Nye øvelser i OL kan øke sjansen for norsk jubel i Pyeongchang.

– Det gir Norge en ekstra medaljesjanse, sier Tom Stiansen, Eurosport-ekspert, om den nye alpinøvelsen.

Fakta Nye øvelser i OL * Alpint, lagkonkurranse miks * Curling, miks * Snøbrett, big air * Hurtigskøyter, fellesstart

Det skal kjøres lagkonkurranse, med to damer og to herrer, for første gang i OL. Det har blitt kjørt i de siste VM-ene, men Norge har ikke klart å hevde seg tidligere.

Det er parallellslalåm i en kort løype på rundt 25 sekunder. Så kjører utøverne ved siden av hverandre samtidig. Raskeste utøvere får ett poeng, så gjelder det å ha flest poeng til slutt for å gå videre. Dersom en løper kjører ut eller faller, er det alpinisten som har kommet lengst ned i bakken som får poenget.

Cupoppsett

16 nasjoner deltar i et cupspill med utslagsrunder som man typisk kjenner fra fotball: 16-delsfinaler, kvartfinaler, semifinaler, kamp om bronse og finale.

– Sveits har mange bra. Østerrike, tyskerne og svenskene er også bra. Det er fire-fem medaljekandidater og mye som kan skje, så det er vanskelig å spå, sier Stiansen.

– Vi har mange løpere som kan kjøre raskt her. Inntrykket mitt er at de utenlandske løperne trener litt mer og tar det litt mer seriøst. Henrik Kristoffersen har jo uttalt at han ikke liker paralellslalåm tidligere, fortsetter verdensmester i slalåm fra 1997.

En god start er ofte viktig i øvelsen. Østerrike har tre VM-gull, Frankrike har to, mens Tyskland har vunnet øvelsen i VM en gang.

– Jeg synes det er en veldig kul øvelse. Jeg digger prinsippet med mann mot mann ved siden av hverandre. Jeg tror det blir arrangert fordi man vil videreutvikle sporten og fordi det er publikumsvennlig, mener Stiansen.

Snøbrett, skøyter og curling

Det er også tre nye øvelser til. Snøbrettkjørerne skal få konkurrere om edelt metall i big air . I hurtigskøyter skal utøverne ha fellesstart med maks 28 løpere og gå 16 runder.

I curlingen skal man også spille double – med en kvinne og en mann på laget. Man spiller åtte lengder med fem steiner, i motsetning til tradisjonell curling med ti lengder og åtte steiner.

Seks land skal delta for første gang i OL, ifølge Sports Illustrated: Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malaysia, Nigeria og Singapore.

