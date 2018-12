Skårdal om Gisins skrekkelige fall: – Forferdelig å se på

ALPINT 2018-12-15T19:26:33Z

Sveitseren Marc Gisin (30) ramlet stygt og satte en støkk i alpinverden under utforen i Val Gardena. FIS-direktør Atle Skårdal (52) vet hvordan det er å falle på samme sted.

Publisert: 15.12.18 20:26

– Du får et sjokk med en gang. Det er en uskyldig feil som blir fatal. Det er forferdelig å se på, sier Skårdal om Gisins fall.

Det var like før de såkalte kamelpukkelene at Gisin ramlet og ble kastet utfor et hopp i rundt 120 kilometer i timen. Sveitseren ble fraktet til sykehus med helikopter.

Se situasjonen øverst. OBS! Sterke bilder.

Søsteren Michelle Gisin, også hun alpinist, sier at Marc er våken og stabil. Men sveitseren var bevisstløs i lang tid.

Blick melder at Gisin har fått en hjernerystelse og brudd i fire ribbein. Han har også fått en skade i bekkenområdet, men det skal ikke være nødvendig med kirurgisk inngrep.

Atle Skårdal, renndirektør for kvinnenes verdenscup i alpint, var til stede i Val Gardena lørdag. I sin egen karriere falt Skårdal selv stygt på samme sted, men nordmannen kunne kjøre ned på egne ben etter hvert.

– Mitt fall var veldig udramatisk sammenlignet med dette, sier Skårdal.

Hodeskader i 2015

Også tyske Stefan Stankalla gikk i bakken samme sted i 1999. Det samme skjedde Giorgio Piantanida ti år før. Italieneren svelget tungen og skal ha vært døden nær, men ble reddet av medisinsk personell.

– Det er mange som har ramlet på kamelen, men de fleste ramler etter at de har hoppet. Gisin ramlet før hoppet. Det er litt spesielt. Skien skar ut i snøen i et område som egentlig ikke er så teknisk vanskelig. Det skjer et sted ingen forventer at det skal skje, mener Skårdal.

Det er ikke første gang Marc Gisin skader seg. I 2015 fikk han sesongen spolert etter at det gikk galt i Kitzbühel. Også da ble han kastet ut i luften fra et hopp. Fallet påførte han hodeskader, skrev Blich .

– Fælt å se

Skårdal har i ettertid inspisert området i Val Gardena. Han mener arrangøren ikke kunne gjort noe annerledes for å hindre fallet til Gisin.

– Forholdene var perfekte. Det er ikke isete, men hard og kompakt snø. Det er litt kald snø som gjør at snøen blir mer aggressiv, og skiene skjærer lettere igjennom dersom de har for skarpe kanter. Jeg klarer ikke sette fingeren på noe som skulle vært annerledes, sier Skårdal.

– Det er en risikosport, men det er alltid fælt å se. Vi krysser for fingrene for at det går bra, sa vinner Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Her går det galt for Aksel Lund Svindal. OBS! Sterke bilder:

Flere dødsulykker

For under en måned siden fikk Manuel Osborne-Paradis en alvorlig skade i leggen etter fall på utfortreningen i Lake Louise.

– Skadeomfanget i alpint er altfor høyt og vi prøver å begrense skader. Men det er veldig vanskelig. Så lenge det er en viss fart, kan ting skje. Det er litt begrenset hva man kan gjøre uten å endre sporten radikalt, sier Skårdal.

I høst døde den sveitsiske alpinisten Gian-Luca Barandun (24) i en paragliding-ulykke . I fjor døde franske David Poisson (35) og Max Burkhart (17), tysk talent, etter treningsuhell.

I 1994 døde Ulrike Maier, to ganger verdensmester i super-G, etter å ha brukket nakken da hun ramlet i Garmisch-Partenkirchen. Regine Cavagnoud, verdensmester i super-G, døde som følge av hodeskader i 2001 etter krasj med treneren under en trening.

Husker du Hermann Maiers stygge fall? OBS! Sterke bilder: