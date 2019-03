Dette er Red Bull-godene Kristoffersen ønsker seg: Helikopter, privatfly og fysioterapeut

OSLO TINGRETT (VG) Helikoptertransport, privatfly mellom renn og en egen fysioterapeut: Henrik Kristoffersen (24) mener fordelene han kan få fra en Red Bull-avtale, er avgjørende for å bli best.

Det sa 24-åringen da han forklarte seg i Oslo tingrett like før klokken 14 onsdag ettermiddag.

Kristoffersen har saksøkt Norges skiforbund for å kunne promotere Red Bull på hjelmen. Skiforbundet nekter ham dette, fordi de mener å eie reklameplassen - som er solgt til Telenor.

En av verdens beste alpinister har gjentatte ganger hevdet at Red Bull-drømmen ikke handler om penger, men om sjansen til å få på plass et støtteapparat som er like god som det konkurrentene har. Og i sal 250 i Oslo tingrett i dag, ble han utfordret på hva det innebærer i praksis:

– Red Bull vil stille med er fysioterapeut på heltid, helsepersonell og en mulighet til såkalt «fast track» om man opplever akutte skader. Det har man til en viss grad ikke i dag hos skiforbundet, forklarte Kristoffersen.

Deretter ble transport et tema. Også der har Red Bull spesialtilbud til sine beste utøvere - altså Kristoffersens argeste konkurrenter.

– Transport er et vesentlig tema. Det handler om hvordan man kommer seg til og fra trening. Red Bull vil ved behov stille med helikopter, samt privatfly til og fra renn. Dette gjør de for x antall løpere. I tillegg oppgraderer de flybilletten til «business class» på lange reiser. Tid er en ekstrem faktor i alpint i 2019. Det handler om hundredeler, samt det å ha så mye energi som mulig, sier Kristoffersen.

Han tok også frem et eksempel fra den sveitsiske alpebyen St. Moritz.

– Det er en tettpakket, kronglete by med mye folk og barer. I stedet kan man bo utenfor byen, på Kempinski, sammen med Red Bull. De kan også stille med treningsapparater og utstyr der jeg bor, i Salzburg, sa 24-åringen.

Han var tydelig engasjert og snakket med bestemthet i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Kristoffersen forstår at folk som ikke lever som toppidrettsutøvere kan stusse:

– Folk kan si så mye de vil at «dette trenger du ikke», men ingen vet dette bedre enn meg og mine nærmeste. Jeg er kanskje den beste tekniske, norske alpinisten gjennom tidene. Det er ikke det samme kravene nå som det var på 90- og tidlig 2000-tallet. Det er langt høyere krav i dag. Vi ser det hver dag. Vi konkurrerer ikke på like vilkår med noen av de andre. Og det er tidvis frustrerende, sa Kristoffersen.

Frustrert var også 24-åringen da han gikk rett i strupen på sportssjef Claus Ryste, som satt bare tre meter unna i Oslo tingrett. Se situasjonen her:

Advokaten hans, Odd Stemsrud, har flere ganger de siste to dagene mer enn antydet at Norges skiforbund kan komme til å få en annen drikkeflaskesponsor - Coca Cola er nevnt - og at det i så fall vil gjøre at Kristoffersen også må droppe Red Bull på drikkeflasken sin.

I så fall er samarbeidet mellom den østerrikske giganten og Kristoffersen etter alle solemerker over. Det er det også dersom Kristoffersen taper den pågående saken, mener 24-åringen selv.

Kristoffersen sa i dag at Red Bull har gitt ham et mindre tilbud fra år til år siden han har tatt ut søksmål mot skiforbundet og ikke gitt opp å få på plass en større avtale med selskapet.

– Hva hvis du må droppe Red Bull fullt og helt?

– Det vil få ekstremt store konsekvenser. I dag har jeg tilgang på noe av det Red Bull tilbyr, men det er på andres premisser fordi jeg bor der jeg bor. Men om det frafaller må jeg bruke ekstremt mye tid på andre ting, som reiser. Det har så stor betydning at jeg klarer nesten ikke beskrive det. Det må nesten oppleves før. Jeg forstår at det er vrient å forstå for noen som ikke har drevet med idrett på et høyt profesjonelt nivå. Jeg er ranket tre i verden og slåss mot folk som har alt dette. Når man ikke kan konkurrere på like vilkår, så er det en ekstremt stor forskjell, sier Kristoffersen.

– Aksel Lund Svindal har hatt en Red Bull-avtale. Hva tenker du om det?

– Når han var på landslaget og han utøvde det samme yrket som jeg gjorde - og vi konkurrerer på samme stadie: Hvorfor skal han få lov når jeg ikke får lov? Jeg forstår at det var en avtale der, men at man ikke har forutsett at det kan komme opp en ny alpinist som kanskje også kan få det samme tilbudet... Det er jo samme sponsor også! Enten vil man bare nekte folk, eller så er det inkompetanse fordi man ikke vet hvordan man skal gjøre det. Slett håndverk, konkluderte Kristoffersen.

Før han var ferdig for dagen, spurte tingrettsdommer Kari Lunde om det var noe han ønsket å tilføye fra vitneboksen.

Kristoffersen så da ned på arket sitt, før han sa:

– Det har vært vanskelig med skiforbundet, med løfter og måten man har blitt behandlet på. Jeg har blitt utestengt fra landslaget uten grunn, og det er en viss skremmetaktikk her, siden det er David mot Goliat. Skiforbundet er det nest største særforbundet i Norge. Så det er vanskelig, det må jeg ærlig innrømme, sa han.

Norges skiforbund ønsket ikke å kommentere vitnemålet til Kristoffersen i ettermiddag. Men de neste dagene skal flere sentrale personer fra forbundet i vitneboksen.