OPTIMIST: Kjetil Jansrud tror han fremdeles har noe å gjøre i toppen av alpintsirkuset. Det beviste han fredag. Foto: Frode Hansen

Jansrud gikk runder med seg selv etter å ha blitt far: − Gått bedre enn fryktet

I sommer ble Kjetil Jansrud (35) far til en datter. Etter fredagens pallplass i Val Gardena forteller han at han var redd det skulle påvirke ham i bakken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er betimelig spørsmål det. Jeg var veldig usikker før sesongen begynte hvordan det her kom til å føles, sier Jansrud til VG.

For mye frykt er nemlig ikke et alternativ om man skal hevde seg i verdenstoppen i alpint – og spesielt i fartsdisiplinene.

Fredag klarte han nettopp det. Mens Aleksander Aamodt Kilde stakk av med seieren, grep Jansrud tredjeplassen og sørget for at to nordmenn stod på pallen.

– Foreløpig har det gått bedre enn jeg har fryktet. At jeg er på pallen viser at jeg kan henge med selv om jeg er gammel, ler Jansrud.

Lagkameraten mener han er «klin kokos»:

I sommer fikk han nemlig datteren Frøya sammen med kjæresten Benedicte Mortensen.

– Man merker det kanskje mer i oppkjøringen til renn, men det viser seg heldigvis at erfaring og rutine slår litt inn akkurat før jeg skal kjøre, sier 35-åringen – og legger til:

– Jeg tror det er litt sunt for prestasjonene at man klarer seg å konsentrere seg. Det som kanskje har endret seg aller mest er at det er viktig for meg å prestere nå med tanke på at jeg har en samboer hjemme.

Her går det galt i fredagens utfor for kvinner:

Nå spiller økonomien en større rolle enn tidligere.

– Det er ikke lett å stå alene hjemme med all den jobben som skal gjøres. Jeg er veldig takknemlig for det hun gjør, så jeg får være her å drive med min lidenskap – som nå har gått fra å være en lidenskap til å være en jobb, sier han.

– Nå har jeg en familie å ta vare på, så ting endrer seg. Det er bra for både meg og familien at jeg ikke er her og driver dank, men også kan prestere litt.

35-åringen er full av lovord om kjæresten.

– Jeg synes også at Benedicte er veldig flink til å ikke la det bli et tema, fordi hun kjenner meg såpass godt at hun vet at hvis det først blir et tema, er det nesten umulig å få ut av det.

– Inntil videre har det gått bra, men jeg har vel sagt før at hvis jeg ikke er komfortabel med å så på start i super-G eller utfor, så er det heller ikke noe jeg kommer til å gjøre med tanke på fare og risikoen det er når man har et lite barn.