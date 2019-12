KLATRET TIL TOPPS: Henrik Kristoffersen kjørte seg opp fra 6. til 1. plass søndag. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Kristoffersen rørt av Aamodt-ros etter historisk bragd

Aldri før hadde en nordmann stått øverst på pallen i Alta Badia. Det gjorde Henrik Kristoffersen noe med søndag.

– Det er deilig, det er helt sikkert. Men dette var en tøff dag, en virkelig tøff en. Men vi kjørte skikkelig bra. Jeg har vært nære her tidligere, så det er deilig å endelig vinne på dette historiske stedet, sier Kristoffersen i det NRK-sendte seiersintervjuet.

Rørt av Aamodt-ros

Han ble den første nordmannen til å vinne i den prestisjefulle Alta Badia-traséen. Det gjorde han foran franske Cyprien Sarrazon og slovenske Zan Kranjec.

– Det er deilig å ha klart noe som Kjetil (André Aamodt) ikke har klart, for det er ikke mye. Men det er heeelt på limit at de kjørte i det hele tatt. Det er den røffeste storslalåmen jeg har kjørt noen gang, og hadde det vært trening i dag, hadde jeg ikke trent. Jeg sier meg bra fornøyd, gliser Kristoffersen mens NRK-ekspert og tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt står ved hans side.

– Henrik er en vanvittig idrettsmann, og det er utrolig morsomt å følge ham, sier Aamodt.

– Jeg blir rørt, for jeg har hele tiden hatt Kjetil som forbilde, svarer Kristoffersen.

Vi må ikke lenger tilbake enn 2016 for å finne første gang en nordmann, Henrik Kristoffersen, tok den første pallplassen i italienske Alta Badia.

Samme Kristoffersen var nære seier i 2017 med 2.-plass, og den største norske favoritten i forkant av storslalåmrennet søndag, det etter at lørdagens utfor i Val Gardena ble avlyst.

Under så dårlige forhold at Kristoffersen mente det var «helt på kanten, om ikke over» at det i det hele tatt ble kjørt, var det imidlertid Leif Kristian Nestvold-Haugen som kjørte best i den første omgangen.

32-åringen, som bare har to pallplasseringer å vise til fra tidligere (2. plass i 2017 og 3. plass tidligere i vinter), var best av samtlige og ledet med syv hundredeler på sveitsiske Marco Odermatt og 20 hundredeler på franske Alexis Pinturault. Fartsspesialist Alexander Aamodt Kilde lå på en sterk 5. plass, 23 hundredeler bak, mens Henrik Kristoffersen var nummer seks, 26 hundredeler bak, før den avgjørende omgangen.

– Det er første gang jeg leder et verdenscuprenn, og det er gøy. Det er røft. Det har vært utfordrende. Det blir spennende å se hva de gjør. Det er en krig i disse forholdene. Jeg kjemper bra og har en bra avslutning, sier Nestvold-Haugen til NRK.

Det gikk imidlertid ikke for Nestvold-Haugen, som kjørte i mål til en 11. plass, men det ble likevel norsk jubel.

Henrik Kristoffersen kjørte glitrende i den andre omgangen – opp fra 6. plass til seier.

Glimrende norsk laginnsats

Nestvold-Haugens miss i finaleomgangen ble det eneste antiklimakset for alpinherrene søndag.

Fartsfantom Aleksander Aamodt Kilde imponerte med en 4. plass, karrierebeste i storslalåm.

– Jeg må si at det var veldig, veldig overraskende å krysse mållinja og se at jeg ikke var lenger bak, sier han til NRK.

Rasmus Windingstad endte som nummer syv, mens Lucas Braathen kjørte seg opp fra 30. plass til 8. plass.

– Det er vel tidenes norske dag i et storslalåmrenn i historien. Hele laget er vanvittig, kommenterte Kjetil André Aamodt for NRK.

