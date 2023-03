1 / 3 MED KJÆRESTEN: Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin i målområdet etter sesongens siste super-G. MED KJÆRESTEN: Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin i målområdet etter sesongens siste super-G. forrige neste fullskjerm MED KJÆRESTEN: Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin i målområdet etter sesongens siste super-G.

Kilde på pallen i sesongens siste fartsrenn – festklare Odermatt nærmer seg legendariske rekorder

Aleksander Aamodt Kilde (30) måtte se seg slått i sesongens siste fartsrenn der sveitsiske Marco Odermatt (25) nok en gang tok seieren.

For første gang siden VM i Frankrike forrige måned er kvinnene og mennene i alpinsirkuset samlet denne uken under verdenscupavslutningen i Soldeu i Andorra.

Dermed kunne Kilde stå sammen med kjæresten Mikaela Shiffrin, den amerikanske superstjernen og tidenes mestvinnende alpinist, og se på løperne som startet etter han i årets siste fartsrenn.

Blant dem Marco Odermatt.

Kilde lå selv på en annenplass da verdenscupvinner Odermatt satte i gang i super-G-rennet, og måtte se at sveitseren dundret inn til nok en seier.

– Jeg skal definitivt feste i kveld, og så får vi se hva som er igjen på tanken på lørdag, sier Odermatt til Viaplay.

Motivert Kilde

Østerrikske Marco Schwarz ble nummer to og tok med det sin første super-G-pallplass. Kilde tok tredjeplassen, 71 hundredeler bak Odermatt.

– Han der Odermatt er en hard nøtt å knekke. Det er helt utrolig det han holder på med, sier Kilde til Viaplay.

– Jeg har lyst til å vinne flere renn over han. I super-G mener jeg at jeg kan slå han, og det merker jeg at motiverer også, fortsetter nordmannen.

Denne sesongen har Kilde og Odermatt vunnet samtlige super-G-renn i verdenscupen. Odermatt har tatt seks av de, mens Kilde tok de to øvrige.

– Å vinne dette rennet og så få kula med en gang er en fantastisk avslutning, sier Odermatt.

DOMINANTE: Aleksander Aamodt Kilde gratulerer konkurrenten og kameraten Marco Odermatt.
SUPER-ODERMATT: Marco Odermatt med super-G-kula.

Odermatts rekordjakt

Allerede før torsdagens super-G-avslutning var det klart at Odermatt ville vinne super-G-kula foran Kilde.

Odermatt tok med det sin 21. pallplass i verdenscupen denne sesongen i det som var hans 26. verdenscuprenn.

Rekorden i én sesong har østerrikske Hermann Maier på 22 pallplasser. Odermatt kan dermed tangere den rekorden i lørdagens storslalåm.

Samme Meier har rekorden i antall verdenscuppoeng i én sesong. Den er på 2000 fra 1999/00-sesongen. Også den kan Odermatt slå.

Etter torsdagens seier har Odermatt 1942 poeng, og hvis han blir nummer én eller to i det nevnte storslalåmrennet vil han passere den magiske 2000-grensen.

