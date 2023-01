Kilde tapte superduell mot sveitsisk stjerne: − Det skal ikke være mulig

Aleksander Aamodt Kilde (30) leverte nok et råsterkt super G-renn. Men lørdag måtte han se seg slått av det sveitsiske fenomenet Marco Odermatt (25).

Rennet pågår fortsatt, men de 30. beste har kjørt.

– Den kampen mellom oss er bare helt rå, sier Kilde om sin sveitsiske «nemesis» til Viaplay.

De to er verdenscupens soleklart beste utøvere og lørdag fikk publikum nok en duell mellom de to alpinstjernene kort tid før VM i Frankrike.

Mens Kilde og Odermatt selv fikk dele pallen for endte gang denne sesongen, da sveitseren til slutt vant foran nordmannen.

– Jeg vet ikke, denne var spesiell, jeg forventet det ikke. Jeg følte jeg ikke kom helt inn i den flytsonen jeg pleier å være i når jeg kjører fort, sier Odermatt om sitt eget løp overfor Viaplay.

Med startnummer 10 kjørte Kilde råsterkt og tok en knusende bestetid før alle de høyest rangerte løperne var i mål.

Det imponerte Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt.

– For en form denne gutten er i nå. Han utklasser resten i Kitzbühel og er igjen i overlegen ledelse, kommenterte han på kanalens sending.

Én etter én måtte flere av de største rivalene til seieren gi tapt for nordmannens tid.

Frem til verdenscupleder Marco Odermatt sto på toppen. Kilde og Odermatt har to super G-seire hver denne sesongen og lørdag fikk publikum nok en «superduell».

Denne gangen gikk sveitseren seirende ut av den.

– Man skal ikke bli skuffet over annenplasser, det blir for dumt. Jeg kjenner at det er litt å gå på i dag, men at det blir en annenplass, det må jeg ta med meg, sier Kilde til Viaplay.

Odermatt hadde «grønne» ledertider fra toppen til bunn av bakken. Det fikk ekspert Aamodt til å dra frem superlativene på nytt. Spesielt hvordan Odermatt kjørte en krevende del av traseen.

– Det var helt vilt det han gjorde. Han kjørte så rent som ingen andre, likevel hadde han nok retning. Det skal ikke være mulig, sier Aamodt.

IMPONERER STORT: Aleksander Aamodt Kilde, her kort tid etter målgang i Cortina d’Ampezzo i Italia lørdag.

Nærmeste de to duellantene, og på siste trinn av pallen, endte italieneren Mattia Casse.

For Odermatt var lørdagens renn hans første siden utforhelgen i Kitzbühel, hvor han sto over lørdagen etter å ha fått en kjenning i et knee fredag. Dermed røk storslalåmen i Schladming, men Odermatt friskmelder seg selv før VM.

– Det er ikke ille, ingenting er brukket eller revet, det er bare mye stress på kneet. Det blir bedre og bedre, forhåpentligvis dag for dag, sier Odermatt.